Эпидемиологи назвали спокойной ситуацию с энтеровирусами в Коми

Защиты от этой инфекции нет, а заразиться можно любым способом и где угодно.

В СМИ российских туристов предостерегают от риска заразится энтеровирусами на курортах Турции. Особую популярность среди «страшилок» получил вирус Коксаки. В столице Коми одни родители «диагностируют» у своих детей симптомы, считая, что медики не компетентны и путают болезнь с ветрянкой, а другие пересказывают друг другу слухи о переполненности инфекционной больницы. Как на самом деле обстоит ситуация в регионе на пресс-конференции 16 августа рассказала главный специалист Коми по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.

По ее словам, в этом году с юга в республику везут меньше энтеровирусных инфекций, чем год назад, а детская инфекционная больница заполнена лишь на треть. Все ротовирусные заболевания лечат амбулаторно, они отмечаются легким протеканием.

Как заметил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов, по официальным данным, за семь месяцев этого года в целом по республике зарегистрировано в общей сложности 37 случаев заражения энтеровирусной инфекцией. Ранее сообщалось о введении карантина в Прилузском районе с 1 августа из-за опасности вспышки энтеровирусных заболеваний.

Т.Безуглая пояснила, что клинически довольно сложно определить разновидность этого вируса, а помимо Коксаки, их огромное множество. Более того, у разных людей болезнь протекает по-разному: бывает так, что вся семья заразилась, а симптомы у всех отличаются - у кого-то нет температуры, а у кого-то не появляется сыпь. Вместе с тем, даже при одинаковых симптомах нельзя с уверенностью сказать, что люди заразились одним и тем же вирусом.

Что касается распространения инфекции, то причина в большом скоплении людей и несоблюдении правил личной гигиены. «В этом году люди массово поехали в Турцию, год назад массово ехали на российский юг – там получали кишечную инфекцию», - пояснил Р.Галимов.

По его словам, вакцины от этого нет, то есть защититься заранее нельзя. Заразиться можно любым известным способом, наиболее распространенный – орально-фекальный. «Поэтому-то и заболевают в первую очередь малыши, которые купаются в турецких бассейнах и делают там все, что угодно. А уже от них передается взрослым», - пояснили эпидемиологи. Поскольку температура в среднем держится 1-2 дня – все еще заразные дети посещают те же бассейны, играют в детских комнатах.

Поэтому главное правило – соблюдать гигиену, мыть фрукты и овощи, пить кипяченую воду и избегать бассейнов, советуют специалисты. «Приехали купаться на море – вот в море и купайтесь», - посоветовала Т.Безуглая. А беременным, особенно на последних сроках, она вовсе не рекомендует посещать курорты в такой ситуации, поскольку в случае заражения инфекция может передаться плоду и привести к проблемам с сердцем у будущего ребенка.

Говоря о симптомах, она отметила, что в отличие от ветряной оспы, сыпь при энтеровирусе появляется на ладонях, стопах и вокруг рта. Очень плотные по структуре пузырьки очень болезненные и вызывают сильный зуд. При этом в детском коллективе могут циркулировать одновременно и ветрянка, и энтеровирус, так что родителям не стоит сомневаться, что от них скрывают правду о болезни.

Всех прилетевших из-за границы туристов проверяют тепловизором при прохождении таможенного контроля. При подозрении на наличие заболевания у кого-либо из пассажиров дополнительную проверку устроят для всех, кто был в самолете.

Те же, кто собирается на курорт, могут дополнительно защитить себя прививкой от гепатита А, правда, в национальный календарь она не входит, а, значит, бесплатно сделают лишь по показаниям.

*** Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, в основе причин которых лежит несколько разновидностей вирусов. После перенесенной энтеровирусной инфекции образуется стойкий пожизненный иммунитет, но только к перенесенному типу вируса. Вакцины от этих вирусов нет.

Заболевание имеет сезонность: вспышки чаще всего наблюдаются летом и осенью. Заражение происходит несколькими путями: от человека к человеку (носитель может быть здоров), через физический контакт (в окружающей среде – почве, воде – вирусы могут сохраняться довольно долго, так как хорошо переносят неблагоприятное воздействие). Механизм передачи может быть воздушно-капельный и фекально-оральный. Чаще всего заражение происходит при употреблении не кипяченой воды.

Инкубационный период – от 1 до 10 дней (чаще 2-5 дней). Заболевание начинается остро – с повышения температуры тела до 38-39 градусов. Она чаще всего держится 3-5 дней. Больной ощущает слабость, сонливость, может наблюдаться головная боль, тошнота, рвота. При снижении температуры тела симптомы проходят, однако при повторном повышении могут вернуться. Также увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы.

В зависимости от того, какие органы больше всего поражаются, выделяют несколько форм энтеровирусной инфекции. Энтеровирусы могут поражать: центральную и периферическую нервные системы, слизистую ротоглотки, слизистую глаз, кожу, мышцы, сердце, слизистую кишечника, печень, у мальчиков возможно поражение яичек. Очень редко возможно поражение почек, поджелудочной железы, легких. Разные формы приводят к разным заболеваниям: энтеровирусной ангине, конъюнктивиту, миозиту, энтериту, миокардиту, эндокардиту, энцефалиту, менингиту, острому гепатиту, экзантеме, морхиту. Поражение различных органов и систем может наблюдаться как изолированное, так и сочетанное.

Фото Елены Кабаковой