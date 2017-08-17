Коми за полгода потеряла 3,7 тысячи жителей

Из региона уехало на треть больше граждан, чем за такой же период год назад.

За шесть месяцев 2017 года численность постоянного населения Коми сократилась на 3,7 тысячи человек или на 0,4 процента, составив на 1 июля 846,8 тысячи человек. Об этом сообщается в пресс-выпуске Комистата.

В большей степени снижение численности населения наблюдалось в городах, где количество жителей уменьшилось на 0,5 процента, сельчан стало меньше на 0,3 процента.

В результате миграции за шесть месяцев текущего года республика потеряла 3,4 тысячи человек, что на 30 процентов больше, чем в первом полугодии 2016 года. Миграционный отток зафиксирован во всех муниципальных образованиях республики, кроме Ижемского, Корткеросского, Сосногорского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского. Наибольшие потери республика понесла в миграционном обмене с Центральным и Северо-Западным федеральными округами.

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе-июне 2017-го составила 267 человек. Потери населения зарегистрированы в сельской местности, где уровень смертности вырос на 1,8 процента при снижении рождаемости на 14,5 процента (в расчете на 1000 человек населения), в результате естественная убыль увеличилась более чем в три раза. Среди городского населения сохраняется естественный прирост.

За шесть месяцев в республике родилось 4853 младенца, что на 858 меньше, чем в январе-июне 2016 года. Снижение рождаемости отмечено во всех муниципалитетах, кроме Койгородского района. Наибольший коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения отмечался в Усть-Куломском районе, наименьший – в Инте.

Число умерших составило 5120 человек (на 234 человека меньше, чем в первом полугодии 2016 года). Территориями с максимальным уровнем смертности были Корткеросский, Прилузский и Усть-Куломский районы.

Основными причинами смертности оставались патология органов кровообращения, новообразования и внешние причины смерти, на долю которых приходилось 75 процентов всех смертельных исходов. По сравнению с январем-июнем предыдущего года уровень смертности от болезней системы кровообращения увеличился на 0,3 процента, новообразований – на 3 процента, болезней органов дыхания – в 1,5 раза. Вместе с тем смертность от болезней органов пищеварения снизилась на 5 процентов, инфекционных болезней – на 17 процентов, внешних причин смерти – на 24 процента. Каждый третий умерший был в трудоспособном возрасте, причем мужчин среди них было 80 процентов.

Официально зарегистрировали отношения за период с начала текущего года 2,5 тысячи пар, это на 9,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Больше всего свадеб было в Воркуте, а меньше всего – в Сысольском районе.

Фото пресс-службы главы Коми