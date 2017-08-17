В Коми все больше мужчин не доживает до пенсии

Трудоспособных жителей за пять лет в регионе стало меньше на 72 тысячи.

Как сообщает Комистат, в республике на 1 января 2017 года постоянно проживали 850,6 тысячи человек (в том числе в городской местности - 663,4, в сельской - 187,1 тысячи человек). По сравнению с 1 января 2012 года населения стало меньше на 39,3 тысячи человек, или на 4,4 процента. Миграционный отток за пять лет составил 46,3 тысячи человек.

Естественный прирост (7 тысяч человек) частично его компенсировал. Снижение численности населения произошло во всех городских округах и муниципальных районах республики, кроме столицы Коми и соседнего с ней Сыктывдинского района.

За последние пять лет в целом по республике удельный вес мужчин и женщин не изменился. Мальчиков ежегодно рождается больше, чем девочек, в то же время смертность мужчин превышает смертность женщин. За рассматриваемый период мужчин стало меньше на 18,8 тысячи человек (на 4,5 процента), женщин - на 20,5 тысячи человек (на 4,4 процента) и на 1 января 2017 года соотношение составило 401,5 и 449 тысячи человек.

Трудоспособных жителей за 2012-2016 годы стало на 72,1 тысячи человек или 13 процентов меньше. Одновременно стало больше детей и подростков (на 10,2 тысячи человек) и лиц старше трудоспособного возраста (на 22,6 тысячи человек, на 14 процентов).

Естественный прирост населения по республике за последние пять лет составил семь тысяч человек. Причем 2013-й отмечен как год максимального показателя рождаемости и минимального уровня смертности. В последующие годы размер естественного прироста стабильно уменьшался.

С начала 2000-х годов (кроме 2005-го) до 2013-го в республике наблюдался рост показателей рождаемости. С 2014-го численность родившихся стала постепенно снижаться, так как в возраст наибольшей интенсивности деторождения начало вступать малочисленное поколение 1990-х годов. Происходит увеличение среднего возраста матери при рождении ребенка. За 2016 год он составил 28,3 года и возрос по сравнению с 2011 годом на 1,1 года.

За 2016 год в республике родилось 11 тысяч 220 новых жителей. Почти в половине семей это были вторые дети (44 процента).

В течение прошлого года в республике умерло 10565 человек. Причем смертность мужчин была на треть выше, чем у женщин, превышение фиксировали по всем основным классам причин смерти. Удручающим является то, что почти половина (48 процентов) умерших мужчин находилась в активных трудоспособных возрастах. Среди женщин таких было 14 процентов.

Ожидаемая продолжительность жизни у женщин в прошлом году была на 11,7 года дольше, чем у мужчин (75,3 и 63,6 года соответственно). В среднем горожанин в 2016-м доживал до 70,5 лет, а сельский житель - до 65,5 лет.

Количество зарегистрированных браков снизилось с 9,4 тысячи в 2011 году до 5,5 тысячи в 2016 году, а разводов - с 4,8 до 4,1 тысячи. Третья часть всех зарегистрированных браков - повторные. Наиболее представительный брачный возраст и у мужчин, и у женщин - 25-34 года. В этих возрастах узаконили отношения половина мужчин и 44 процента женщин от общего числа заключивших брак.

Фото Елены Кабаковой