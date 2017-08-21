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Понедельник, 21 августа 2017, 17:20
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17:20
Нефтяники расчистили стихийную свалку у села Колва

Молодые специалисты «ЛУКОЙЛ-Коми» приняли участие в «Речной ленте-2017».

Нефтяники убирали территорию несанкционированной свалки за селом Колва в районе старой автодороги на Головные сооружения. Впрочем, о том, что здесь есть дорога, можно было только догадываться – бытовой мусор - немое свидетельство легкомысленного отношения к окружающей среде, буквально заполонил все вокруг. Сразу стало ясно: одними бумажными пакетами, которые нефтяники приготовили для сбора, здесь не справиться. Но с тактикой определились быстро – к расчистке территории от крупногабаритного мусора приступили с помощью спецтехники. Залежи поменьше, спрятавшиеся на склоне оврагов, убирали вручную.

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«Основной мотив участия в том, что судьба родного города всем нам небезразлична, – цитирует инженера по охране окружающей среды ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Ярослава Добычина пресс-служба компании. – Кто-то родился в Усинске, кто-то вырос, связал с ним свою жизнь. И очень неприятно видеть картины, подобные этой свалке. Беречь землю, на которой живешь, заботиться о ее благополучии – это естественно для любого нормального человека».

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Нефтяники, к которым также присоединились работники «ЛУКОЙЛ-Энергосети» быстро привели в порядок внушительную по площади территорию. Для того чтоб вывезти весь собранный мусор на полигон ТБО, двум самосвалам, груженным доверху, понадобилось 12 рейсов.

*** «ЛУКОЙЛ-Коми» ежегодно поддерживает акцию «Речная лента. В июле «Зеленый десант» из работников ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» высадился на ручье Безымянный, что протекает около поселков Ветлосян и Подгорный. За время субботника его участники собрали 15 мешков мусора объемом 200 литров каждый, очистив сам ручей и его берега на протяжении полутора километров.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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КомиУсинскКолва
Экология
Социум
ЛУКОЙЛ-Коми
Речная лентасвалкасубботникнефтяники
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