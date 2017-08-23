Лучшие нефтяники Тимано-Печоры отправились на главный конкурс «ЛУКОЙЛа»

В Волгограде торжественно открылся IX общелукойловский конкурс профессионального мастерства среди рабочих. В соревнованиях участвуют шесть команд нефтяников из разных регионов России.

Тимано-Печору представляют 12 работников предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» из Коми и Ненецкого автономного округа. Все они стали лучшими в региональном этапе конкурса на звание «Лучший по профессии», который состоялся в Усинске в мае этого года с участием представителей двух подразделений компании: «ЛУКОЙЛ-Коми» и «ЛУКОЙЛ-Энергосети».

Нефтяники настроены по-боевому и уверены в своих силах. «Стратегия – победить!» – именно так настраивались участники и их наставники на грядущий финал, когда в аэропорту их провожали близкие, друзья, коллеги и журналисты. А накануне отъезда состоялась встреча команды северян с вице-президентом «ЛУКОЙЛа», генеральным директором «ЛУКОЙЛ-Коми» Александром Лейфридом, который напутствовал участников и пожелал им успехов, заверив в поддержке со стороны всего коллектива.

Финалистам предстоит показать теоретические знания и выполнить привычные для них в ежедневной работе задания, однако сделать их надо будет максимально быстро и точно. Состязания пройдут в следующих номинациях: оператор по добыче нефти и газа, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, оператор товарный, машинист технологических насосов, электрогазосварщик, электромонтер. Впервые состоится конкурс мастерства спасателей – участников нештатных аварийно-спасательных формирований, которым будет необходимо продемонстрировать практические навыки установки боновых заграждений на воде, тушения открытого огня и оказания первой медицинской помощи.

Главной задачей конкурса является усиление мотивации рабочих к повышению собственного мастерства; из этого складывается рост эффективности производства на целых предприятиях. В «ЛУКОЙЛ-Коми» такие соревнования проводятся ежегодно. Приятным бонусом для победителей и призеров становятся единовременные премии и весомые надбавки к заработной плате в течение года. Раз в два года финалисты региональных этапов едут представлять свой регион на общелукойловский конкурс профессионального мастерства.

Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»