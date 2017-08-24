КомиОнлайн

Новости

Четверг, 24 августа 2017, 15:14
  • 336
  • 0
  • 1

15:14
В столице Коми будут судить египтянина, ударившего головой полицейского

Молодой человек работает в Сыктывкаре два года.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего гражданина Египта, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, в мае текущего года ночью около клуба по улице Заводской фигурант подрался с молодым человеком, в связи с чем был вызван наряд полиции. Правоохранители потребовали прекратить драку и для дальнейшего разбирательства решили доставить нарушителей в дежурную часть.

Выражая недовольство по поводу задержания, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал нож и стал угрожать полицейским. К злоумышленнику обоснованно была применена физическая сила и спецсредства (наручники). Несмотря на это, обвиняемый нанес удар головой в лицо одного из сотрудников полиции, причинив последнему физическую боль.

Из материалов уголовного дела следует, что гражданин Египта проживает и работает в Сыктывкаре с мая 2015 года. В ходе предварительного расследования он признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарЕгипет
Криминал
Социум
дракаПолицияНасилие
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы


Специалист о⁢тдела продаж
Комитекс Гео (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Представи⁢тель банка
Тинькофф (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика