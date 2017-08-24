В столице Коми будут судить египтянина, ударившего головой полицейского

Молодой человек работает в Сыктывкаре два года.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего гражданина Египта, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, в мае текущего года ночью около клуба по улице Заводской фигурант подрался с молодым человеком, в связи с чем был вызван наряд полиции. Правоохранители потребовали прекратить драку и для дальнейшего разбирательства решили доставить нарушителей в дежурную часть.

Выражая недовольство по поводу задержания, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал нож и стал угрожать полицейским. К злоумышленнику обоснованно была применена физическая сила и спецсредства (наручники). Несмотря на это, обвиняемый нанес удар головой в лицо одного из сотрудников полиции, причинив последнему физическую боль.

Из материалов уголовного дела следует, что гражданин Египта проживает и работает в Сыктывкаре с мая 2015 года. В ходе предварительного расследования он признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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