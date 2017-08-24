Финансист из Сыктывкара потеряла деньги, сообщив интернет-мошенникам данные карты

После разговора с лже-представителем банка с ее счета списали более 40 тысяч рублей.

В дежурную часть в Сыктывкаре поступило заявление от женщины 1970 года рождения о хищении с ее банковской карты 40 тысяч 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, потерпевшая получила сообщение в Viber, что в ее аккаунте зарезервирована банковская операция на перечисление денежной суммы. Однако получение платежа невозможно в связи с тем, что с картой возникли проблемы. Также в тексте разъяснялось, что для устранения проблемы необходимо связаться с представителем банка.

Перезвонив на указанный номер телефона, сыктывкарка узнала, что ей полагается выплата за ранее совершенные покупки. Подробно инструктируемая финансовым консультантом, сыктывкарка перечислила незнакомцу все данные своего онлайн-кошелька. Вскоре после этого узнала, что с ее счета произведено списание денежных средств.

В полиции потерпевшая рассказала, что хорошо осведомлена о том, что не следует разглашать данные карты. Женщина занимает должность, связанную с финансовыми онлайн-перечислениями и знакома с условиями переводов и банковских операций. Тем не менее грамотный специалист финансовой сферы не смогла избежать обмана со стороны злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

*** МВД по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных и интернет-мошенников. Не следует никому разглашать информацию, касающуюся банковских карт, кем бы ни представились собеседники.

Нельзя доверять незнакомцам, которые под самыми различными предлогами входят в доверие, а после похищают деньги. В последнее время злоумышленники все чаще стали рассылать гражданам sms о том, что их банковские карты заблокированы. Чтобы ее разблокировать, аферисты просят сообщить данные банковской карты, назвать кодовое слово.

Кроме того, ни в коем случае не звоните по тому номеру телефона, который указан в sms. Если с банковской картой возникли какие-нибудь трудности, необходимо позвонить в банк, телефон которого указан на ее оборотной стороне.

Фото с сайта pixabay.com