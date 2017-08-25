Перевод младшего медперсонала на другие должности в интернатах Коми временно отложили

В новых профессиональных стандартах, утвержденных Минтрудом России, определены требования к образованию и профессиональной подготовке санитаров и младших медицинских сестер в учреждениях соцзащиты. В документе также указаны трудовые функции, которые должны выполняться работниками в должностях младшего медперсонала. По данным Минтруда Коми, на сегодня в интернатах многие сотрудники, замещающие должности младшего медицинского персонала, по уровню образования и по исполняемым трудовым функциям не соответствуют этим требованиям.

Желая привести штатные расписания в соответствие новым стандартам, министерство труда, занятости и социальной защиты Коми инициировало перевести понизить некоторых сотрудников в должности. Сейчас в ведомстве говорят, что на такой шаг пошли руководители учреждений. «Директоры интернатов руководствовались желанием максимально сохранить коллективы. Поэтому ими было принято решение перевести с 1 октября 2017 года сотрудников, занимающих должности младших медицинских сестер и санитарок, в должность без предъявляемых требований к квалификации. При этом уровень зарплаты намеченных к переводу сотрудников изменять не предполагалось, сокращение бюджетного финансирования на оплату труда указанных сотрудников также не планировалось», – рассказала 24 августа на встрече с главой Коми Сергеем Гапликовым исполняющая обязанности министра труда, занятости и социальной защиты Олимпиада Шуктомова.

Сотрудникам были выданы уведомления о соответствующих изменениях в штатных должностях, однако планируемые изменения вызвали острое недовольство коллективов младшего медицинского персонала. Работники заявляли, что перевод из медсестер в мойщицы добавит им обязанностей, а также приведет к потере льготного стажа, дней отпуска и части зарплаты. Коллективы сыктывкарского и ухтинского интернатов записали видеообращение по этой ситуации к президенту России Владимиру Путину.

Выслушав О.Шуктомову, руководитель региона распорядился приостановить все действия по изменению штата младшего медперсонала в интернатах соцзащиты. «Работа, как я вижу, проведена недостаточно тщательно, без должного анализа. Поэтому прошу все действия в этом направлении приостановить, выданные уведомления в срок до 1 сентября отозвать. Вопрос приведения штатных должностей интернатов в соответствие с федеральными нормами требует более детальной и вдумчивой проработки, персонального внимания. Здесь не должно быть универсальных решений. Нужно еще раз все тщательно взвесить и проанализировать – по каждому конкретному работнику в каждом конкретном интернате», – приводит слова С.Гапликова пресс-служба главы республики.

В Минтруде сообщили, что работа уже начата – директорам дано указание отозвать выданные сотрудникам уведомления.

Но приведение штатного расписания в соответствие с нормами федерального законодательства все же состоится. Работники, чье образование, профподготовка и исполняемые трудовые функции соответствуют новым стандартам, сохранят должности. Так же будет и с работниками, чей уровень образования и подготовки не соответствуют, а исполняемые трудовые функции соответствуют профстандартам. Но при необходимости им будут созданы условия для прохождения профессионального обучения. А вот работникам, у которых образование и подготовка либо исполняемые функции не соответствуют стандартам, будут предложены другие должности, соответствующие их образованию, навыкам и выполняемым функциям.

Из медсестер в санитарки: как развивается история с понижением персонала в интернатах Коми

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