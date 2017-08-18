Из медсестер в санитарки: как развивается история с понижением персонала в интернатах Коми

В конце июля 2017 года стало известно, что из штатного расписания в Республиканском кочпонском психоневрологическом интернате (РКПИ) к 1 октября планируется перевести младших медицинских сестер по уходу в санитарок (мойщиц). При этом прежние должностные обязанности сотрудниц должны сохраняются и к ним добавится еще и уборка помещений. Кроме того, работники из-за смены должности теряли льготный стаж, дни отпуска и часть зарплаты.

Спустя пару дней выяснилось, что такие же перемены ожидают сотрудников Ухтинского психоневрологического диспансера. Работники учреждения 29 июля провели собрание и составили обращение на имя прокурора Коми Сергея Бажутова и главы республики Сергея Гапликова.

Затем стало известно, что младший медицинский персонал должны перевести на должности санитаров во всех социальных учреждениях Коми. О том, что проект нормативного акта, который вносит изменения в штатное расписание, проходил общественное обсуждение, широко не говорили. Хотя на сайте министерства труда, занятости и социальной защиты Коми документ был опубликован. В конце июля и начале августа были утверждены два ведомственных приказа, касающихся штатной численности социальных учреждений.

Оперативно в Минтруда Коми прокомментировать новый нормативный акт не смогли. Ответ «КомиОнлайн» получил 4 августа. В нем говорилось, что интернаты – не медицинские, а социальные стационарные учреждения. Медперсонал по закону не должен заниматься уходом за людьми престарелого возраста и людьми с инвалидностью – он должен оказывать только медицинские услуги. В ведомстве решили не увольнять медсестер, а ввести в штатное расписание должность санитарки-мойщицы. «Таким образом, оказание услуг по уходу в отношении несовершеннолетних детей в учреждении [РКПИ] будет осуществляться работниками, относящимися к должностям младшего медицинского персонала (санитарка) без изменения (сокращения) численности работников и их функциональных обязанностей», – ответили в ведомстве.

Также в Минсоцтруда заверили, что изменения должностей не повлечет сокращения финансирования фонда оплаты труда этой группы работников интернатов. На вопросы о том, как скажется реформа на зарплатах сотрудников, их отпусках, льготах, соцгарантиях, в ведомстве не ответили. Как не ответили и на вопрос, сколько медсестер числится в стационарах соцотрасли Коми, сколькие из них готовы переходить на новых условиях на новую должность, и не боятся ли в ведомстве, что в отрасли начнутся массовые увольнения, а качество оказываемого ухода заметно снизится.

Затем 14 августа интернет-журнал «7х7» опубликовал видеообращение младших сестер Кочпонского интерната к С.Гапликову и президенту страны Владимиру Путину.

На защиту прав сотрудников стационаров Коми (всего в похожей ситуации могут оказаться работники шести заведений в Коми) встали две общественные организации – «Особое детство» и «Аппарель». Они 14 августа направили совместную жалобу в прокуратуру Коми, в которой попросили проверить законность предполагаемой реорганизации.

Кроме того, как сообщила «КомиОнлайну» руководитель «Особого детства» Юлия Посевкина, в республиканскую прокуратуру также отправлено обращение с просьбой проверить, соответствует ли Ольга Бушенева, занимающая должность директора кочпонского интерната, предъявляемым к этому посту требованиям.

Как сообщает «7х7», 15 августа замруководителя Минсоцтруда Светлана Суворкина заявила, что с 1 октября переводить младших медсестер РКПИ на должности санитарок (мойщиц) и уборщиц не будут. Эта информация прозвучала на закрытой встрече с сотрудниками региональных интернатов в общественной палате республики. По ее словам, уведомление о возможном переводе медсестер на другие должности выдано с нарушениями закона, поэтому оно аннулировано. С.Суворкина признала, что сотрудники министерства недостаточно проработали вопрос оптимизации, поэтому в ближайший месяц состоится повторный анализ ситуации. Ю.Посевкина предложила включить себя и юриста своего НКО в состав группы, которая выработает новые рекомендации по оптимизации отрасли.

Член общественной палаты Коми Николай Беляев предложил бесплатно обучить тех работников, у которых нет достаточной квалификации согласно новому профстандарту, предъявляемому к медсестрам, и сохранить за ними должности младших медсестер.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова 17 августа посетила Кочпонский интернат и должна была пообщаться с коллективом. О результатах этой встречи не сообщалось.

По неподтвержденным пока данным, Минсоцтруда Коми планировало тихо провести оптимизацию и сохранить рабочие места для всех сотрудников, переведя их хотя бы в санитарки. Теперь же из-за шума, который подняли сами сотрудники, придется искать иные выходы из ситуации.

Борис Игнатов

Фото с сайта pixabay.com