Промышленное производство в Коми «падает» на добыче угля, нефти и газа

Уже больше года Комистат ежемесячно констатирует значение индекса промышленного производства ниже 100 процентов, что говорит о спаде. По итогам семи месяцев индекс составил 93,7 процента (за тот же период прошлого года – 96,6 процента). Отрицательное значение сохраняется в добывающих отраслях (минус 11,1 процента), в то время как в перерабатывающих отмечен рост (на 1,4 процента). Положительная динамика сохраняется в энергетике (плюс 3,3 процента) и водоснабжении и утилизации отходов (плюс 2,5 процента).

Добывающая промышленность

За январь-июль 2017 года предприятия Коми на месторождениях в республике добыли 8,1 миллиона тонн нефти с газовым конденсатом, это на 8,4 процента меньше, чем за такой же период предыдущего года. Переработка нефти уменьшилась на 14,5 процента. Однако выпуск бензина увеличился на 12,6 процента, дизельного топлива – на 2,4 процента. Мазута произвели на 21,2 процента меньше.

Совокупный объем добычи газа – природного и попутного – увеличился на 3 процента и составил 2,2 миллиарда кубометров (при этом добыча природного газа снизилась из-за выработки запасов). Снизился выпуск сжиженного пропана и бутана (на 2,6 процента), газового стабильного конденсата и сухого газа (на 4,7 процента), газообразных углеводородов (на 3,6 процента).

В первом полугодии на месторождениях в республике предприятия добыли 4,7 миллиона тонн угля, что на 24 процента меньше, чем за январь-июнь 2016 года. По итогам семи месяцев падение добычи угля составило 27,7 процента.

Леспром

С начала года в регионе было заготовлено 3,336 миллиона плотных кубометров необработанной древесины. По сравнению с тем же периодом 2016 года снижения показателя составило 3,4 процента. В том числе бревен хвойных пород заготовлено 1,831 миллиона плотных кубометров (минус 10 процентов), лиственных пород – 1,424 миллиона плотных кубометров (плюс 5,6 процента), древесины топливной – 106 тысяч плотных кубометров (плюс 10,3 процента).

Положительная динамика в этом году зафиксирована в обработке древесины и производстве изделий из дерева (рост на 7,7 процента), как и в производстве бумаги и бумажных изделий – на 0,6 процента.

Производство лесоматериалов за семь месяцев составило 605,6 тысячи кубометров, что на 16,2 процента больше, чем за тот же период 2016 года. Производство фанеры увеличилось на 3,8 процента, ДВП – на 4,6 процента, ДСП – на 28 процентов. Производство бумаги и картона увеличилось на 0,7 процента, целлюлозы – сократилось на 0,5 процента.

Энергетика

Электроэнергии произведено на 2 процента меньше – 5,7 миллиардов кВт*ч, теплоэнергии – на 13 процентов больше (12,2 миллиона Гкал). Первое объясняется снижением потребности предприятий в энергии из-за общего спада производства, второе – холодной зимой и весной.

Строительство

Объем строительных работ за январь-июль оценивается в 19,7 миллиарда рублей, что в три раза меньше прошлогоднего показателя (60,6 миллиарда). Сдано 75,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 36 процентов меньше, чем было в январе-июле прошлого года. Отдано под заселение 1464 квартиры, за семь месяцев 2016 года показатель был лучше – 2418 квартир.

Сельское хозяйство

В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 2 процента (до 18,9 тысячи тонн), яиц – сократилось на 1,2 процента (до 79,5 миллиона штук), надои молока снизились на 2 процента (до 31,6 тысячи тонн).

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на начало августа составило 34,7 тысяч голов (в том числе коров – 14,8 тысячи), свиней – 40,9 тысячи, овец и коз – 12,5 тысячи, птицы – 1,68 миллиона голов. Поголовье свиней растет, численность коров и птицы – снижается.

Выросла реализация скота и птицы (на 8,9 процента), но сократилась реализация молока (на 3,4 процента), яиц (на 1,2 процента), картофеля (на 71,7 процента) и овощей (на 7,2 процента).

Посевная площадь под урожай 2017 года уменьшилась на 0,7 процента и составила 39,1 тысячи гектаров. Площади под картофель сократились на 21 процент, под овощи открытого грунта – в 2,2 раза. За январь-июль собрано 1,4 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на 14,5 процента меньше результата 2016 года.

Пищевая и легкая промышленность

В январе-июле произведено 1,92 тысячи тонн опарного или охлажденного мяса (говядина, свинина, баранина, оленина), что на 40 процентов больше, чем годом ранее. Производство замороженной свинины осталось на прежнем уровне, но увеличилось производство замороженной оленины (на 22 процента до 378 тонн). Производство мяса и субпродуктов из мяса птицы уменьшилось на 5 процентов до 9,4 тысячи тонн. Изготовление колбас сократилось на 9 процентов.

Молока произведено 9,8 тысячи тонн (рост на 5,1 процента), кисломолочных продуктов – 2,5 тысячи тонн (рост на 9,7 процента). Хлеба напекли 18,1 тысячи тонн (минус 5,4 процента), кондитерских изделий – 1,4 тысячи тонн (плюс 2 процента). Больше сварили пива (на 6,3 процента), меньше разлили минеральной воды (на 9,8 процента) – 47,3 миллиона полулитров.

Производство спецодежды снизилось на 3,6 процента до 109 тысяч штук, обуви выпустили на 18 процентов больше, нетканых материалов – на 5,6 процента больше.

Торговля и инфляция

Оборот розничной торговли в январе-июле в сопоставимых ценах уменьшился на 0,5 процента, составив 85 миллиардов рублей. Снизилась реализация пищевых продуктов, напитков и сигарет, немного выросли продажи непродовольственных товаров. В структуре оборота наблюдался незначительный перевес в сторону продовольственных товаров (50,3 процента).

Оборот оптовой торговли вырос на 3,5 процента, составив 46,9 миллиарда рублей.

Оборот общественного питания составил 4,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 0,7 процента меньше семи месяцев предыдущего года.

Населению было оказано платных услуг на 26,5 миллиарда рублей, что на 7,3 процента в сопоставимых ценах меньше, чем в январе-июле 2016-го. Наибольшее сокращение отмечено по гостиничным, юридическим и транспортным услугам. Увеличился объем оказанных жилищных, коммунальных и образовательных услуг.

Потребительская инфляция составила 1,9 процента (в прошлом году за тот же период была 2,8 процента).

Рынок труда

На начало августа уровень зарегистрированной безработицы составил 1,6 процента (годом ранее – 1,6 процента). Официальный статус безработного имели 7,41 тысячи человек, что на 5 процента меньше, чем на конец июля 2016-го. Если использовать методику МОТ, то безработных в республике больше – примерно 30,6 тысяч человек, то есть реальная безработица составляет 6,8 процента.

Доходы населения

Комистат приводит данные с задержкой на месяц. По итогам января-июня реальные денежные доходы населения по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились на 8,9 процента, а реальные располагаемые денежные доходы (то есть с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию) снизились на 8,2 процента. Среднедушевой доход за шесть месяцев 2017 года составил 30 тысяч рублей в месяц, что на 4,6 процента меньше, чем было в 2016-м. А размер средней зарплаты по республике вырос на 3 процента и составил по итогам полугодия 45,14 тысячи рублей.

*** В правительстве Коми ожидают рост экономики только в 2018 году.

Фото с сайта rkomi.ru