«Девственные леса Коми» попали в число самых туристических мест природы России

В прошлом году там побывало более 8,5 тысяч человек.

В Год экологии в России аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов природные объекты, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, «Девственные леса Коми» в 2016 году посетило более 8,5 тысяч человек в 2016 году. Сюда входят Печоро-Илычский природный биосферный заповедник на западных склонах Северного Урала и национальный парк «Югыд ва» на западных склонах Приполярного Урала в Коми. Леса Коми включены в число природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году.

По степени популярности природные объекты распределили так:

1. Озеро Байкал (Иркутская область и Республика Бурятия);

2. «Золотые горы Алтая» (Республика Алтай);

3. Западный Кавказ (Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика);

4. «Вулканы Камчатки» (Камчаткий край);

5. Природный парк «Ленские столбы» (Республика Саха — Якутия);

6. «Девственные леса Коми» (Республика Коми);

7. «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморский край);

8. Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотский автономный округ);

9. Убсунурская котловина (Республика Тыва);

10. Плато Путорана (Красноярский край).

Фото Владилена Олофинского