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09:36 «Девственные леса Коми» попали в число самых туристических мест природы России
В прошлом году там побывало более 8,5 тысяч человек.
В Год экологии в России аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов природные объекты, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщается в пресс-релизе агентства, «Девственные леса Коми» в 2016 году посетило более 8,5 тысяч человек в 2016 году. Сюда входят Печоро-Илычский природный биосферный заповедник на западных склонах Северного Урала и национальный парк «Югыд ва» на западных склонах Приполярного Урала в Коми. Леса Коми включены в число природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году.
По степени популярности природные объекты распределили так:
1. Озеро Байкал (Иркутская область и Республика Бурятия);
2. «Золотые горы Алтая» (Республика Алтай);
3. Западный Кавказ (Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика);
4. «Вулканы Камчатки» (Камчаткий край);
5. Природный парк «Ленские столбы» (Республика Саха — Якутия);
6. «Девственные леса Коми» (Республика Коми);
7. «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморский край);
8. Природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотский автономный округ);
9. Убсунурская котловина (Республика Тыва);
10. Плато Путорана (Красноярский край).
Фото Владилена Олофинского
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