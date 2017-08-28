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Понедельник, 28 августа 2017, 11:23
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11:23
Семью бывшего замруководителя администрации главы Коми лишили служебного жилья

Кирьяковы не спешили выселяться из-за дорогого ремонта.

Сосногорский городской суд 25 августа рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры города о расторжении договора найма служебного жилого помещения и выселении всех членов семьи Кирьяковых без предоставления другого жилья.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, суд установил, что в 2011 году, когда Дмитрий Кирьяков руководил Сосногорским районом, администрация Сосногорска предоставила ему служебное жилое помещение в 6-м микрорайоне. После его увольнения семья освобождать жилье не спешила, объясняя это дорогостоящим ремонтом. Вопреки тому, что супруга Кирьякова на учете граждан, нуждающихся в предоставлении служебного жилого помещения, не состояла, между ней и администрацией города был заключен договор найма данной квартиры. Совместно с нанимателем были вселены Д.Кирьяков и их несовершеннолетняя дочь.

На суде Кирьяковы не требовали поставить их на учет в качестве нуждающихся в жилье. Иск прокуратуры о признании ничтожным договора найма служебного жилого помещения и выселении членов семьи Кирьяковых удовлетворены в полном объеме.

*** Д.Кирьяков с января 2011 года руководил администрацией Сосногорского района, но в июне 2016 года занял должность заместителя руководителя администрации главы Коми – начальника контрольно-аналитического управления. Задержали его в декабре 2016 года. В июне этого года экс-чиновник полностью признал вину в махинациях с недвижимостью и частично возместил причиненный ущерб. За злоупотребление полномочиями суд назначил ему два года пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе региональной прокуратуры, экс-чиновник и сторона защиты не согласились с вынесенным горсудом решением и обжаловали его. Апелляцию рассмотрит Верховный суд Коми.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарСосногорский район
Криминал
Социум
недвижимостьмахинацииЧиновниквыселение
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