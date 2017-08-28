Россельхозбанк начал сотрудничество с платежной системой JCB

Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB, подписав соответствующее соглашение с ООО «Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)» и лицензионное соглашение с JCB International Co., Ltd. В рамках договоренностей банк планирует приступить к выпуску карт JCB и кобейджинговых карт МИР-JCB, а также обслуживанию этих карт в сети банкоматов и партнерских торгово-сервисных предприятиях, сообщается в пресс-релизе данного финансового учреждения.

«Россельхозбанк активно развивает взаимодействие с ведущими платежными системами. В настоящее время банк производит эмиссию и эквайринг карт Visa, MasterCard, UnionPay и МИР. Сотрудничество с JCB, одной из крупнейших международных платежных систем, значительно расширит спектр возможностей для наших клиентов, которые смогут выбрать во всем многообразии предложений банка наиболее подходящий вариант. Запуск кобейджингового проекта совместно с Национальной системой платежных карт и JCB позволит держателям карт Россельхозбанка расплачиваться с использованием карт МИР не только в России, но и во время заграничных поездок. Безусловно, партнерство с JCB будет способствовать дальнейшему развитию направления карточного бизнеса банка, в том числе увеличению объема операций и эмиссии», – отметила заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Мы рады, что партнерство с Россельхозбанком, который является одним из крупнейших банков России, позволит значительно расширить сеть приема карт платежной системы JCB. С другой стороны, начало эмиссии карт Мир-JCB предоставит новые услуги и сервисы для клиентов Россельхозбанка. Карты Мир-JCB можно будет использовать для совершения повседневных покупок и снятия наличных в России и за рубежом. Незаменимым платежным инструментом карта станет для поездок в Японию, Китай, Таиланд и Сингапур, которые являются популярными направлениями среди российских туристов. Также отметим, что одно из главных преимуществ карты Мир-JCB – это двойные выгоды. Держателям карт Мир-JCB Россельхозбанка будут доступны уникальные предложения и скидки по всему миру от платежной системы JCB и возможность участия в программе лояльности платежной системы Мир в России», – прокомментировал президент JCB International Co. Ltd Кимихиса Имада.

*** ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

*** Платежная система JCB – одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. В настоящее время карты JCB выпускаются в 23 странах. По данным на март 2017 года, в мире насчитывается 105 миллионов держателей карт JCB и 33 миллиона торговых и сервисных предприятий, принимающих к оплате карты JCB в 190 странах мира. Дополнительная информация о JCB доступна на официальных сайтах компании на русском языке: http://www.ru.jcb/ru/ и на английском языке http://www.global.jcb/en/.

Фото со страницы банка в Facebook