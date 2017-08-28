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Понедельник, 28 августа 2017, 17:06
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17:06
День шахтера в Яреге отметили спартакиадой поселков и турниром силачей

Праздник организовали при поддержке нефтяников.

В Яреге завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера. Традиционно праздник для жителей и гостей поселка организовали при поддержке структурного подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - Нефтешахтного управления (НШУ) «Яреганефть».

По сообщению пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми», развлекательная программа 25 августа включала прыжки на батутах, катание на квадроциклах и лошадях, аквагрим для детей.

Перед праздничным концертом на главной площади Яреги выступили с поздравлениями представители руководства Ухты и «ЛУКОЙЛ-Коми». Они подчеркнули значимость профессионального праздника для поселка: Ярега – это единственное место в России, где нефть добывается шахтным способом. А, кроме того, каждая семья здесь так или иначе связана с шахтами.

От имени вице-президента «ЛУКОЙЛа», генерального директора «ЛУКОЙЛ-Коми» Александра Лейфрида жителей Яреги поздравил его заместитель по связям с общественностью Сергей Макаров: «Компания «ЛУКОЙЛ» гордится своими шахтерами-нефтяниками и их уникальным производством! Новых успехов в работе на благо Яреги и всей нашей республики, новых высот в профессионализме!» - пожелал он.

Подарком от нефтяников всем жителям поселка стало выступление певца и шоумена Чарли и популярной группы «На-на». Ну, а когда стемнело, небо раскрасил праздничный салют.

«Фейерверк очень понравился, такой красочный! И на сцену я даже поднимался, когда «На-на» выступала. А завтра пойду на соревнования. Все нравится!» – поделился юный участник праздника Слава Вавилов.

В выходные, как и ожидал Слава, на территории спорткомплекса «Шахтер» устроили спортивные старты. «Спартакиада поселков» в 12-й раз собрала спортсменов из Водного, Яреги, Седью, Шудаяга и Борового. Соревновались в шести видах спорта: легкая атлетика, футбол, волейбол, шахматы, гиревой спорт и стрельба из пневматической винтовки.

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После спартакиады свои силы в велогонках попробовали дети.

Бурю эмоций вызвал главный старт: турнир по силовому экстриму под названием: «Мы шахтеры – мы силачи». Его главными участниками стали работники НШУ «Яреганефть». Они на скорость перекатывали покрышки, носили баллоны весом почти центнер и перетаскивали автомобиль.

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Фото Сергея Соколова

«КомиОнлайн»
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ЛУКОЙЛ-Коми
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