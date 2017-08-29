В Коми учредят День сельских школ

На встрече с учителями Корткеросского района в Сторожевске 28 августа глава региона Сергей Гапликов отметил, что школа является одним из самых важных этапов в жизни любого человека, а для сельской глубинки – это центр цивилизации и храм культуры.

«В сельской школе с малых лет учат трудолюбию, толерантности и уважению к старшим. Я сам – сельчанин, закончил сельскую школу и многому в ней научился. Именно сельская школа хранит традиционную, в том числе самобытную культуру, истинные корни истории родного края, из которой и складывается мозаика нашей многонациональной России, - цитирует пресс-служба главы Коми руководителя региона. - Поэтому сегодня в нашей республике с ее большой территорией и протяженностью, где много удаленных поселений и деревень, нам нужно заниматься сельскими школами, малокомплектными школами. И мы занимаемся этим, нам удалось сохранить в республике 106 малокомплектных школ».

Глава республики подчеркнул, что дети должны получать образование в достойных условиях, комфортных и безопасных. Чтобы обеспечить такие условия, в ближайшие годы в регионе необходимо построить 31 сельскую школу на 3207 учащихся в 13 муниципальных образованиях. Поскольку часть сельских школ республики [59 или 18 процентов от общего количества школ, - прим. пресс-службы главы Коми] до сих пор не имеют современных нормативных условий: водопровода, канализации, централизованного отопления. Некоторые из них находятся в ветхих деревянных зданиях постройки начала прошлого века. [школа в селах Помоздино (1890 год), Ношуль (1910 год), Гурьевка (1912 год), Шошка (1914 год)].

Ранее на встрече с министром образования Ольгой Васильевой глава региона предложил разработать типовой проект сельской малокомплектной школы с наличием жилых помещений для преподавателей, в которой можно оперативно изменять показатели мощности от 80 до 180 мест с размещением в них дошкольных групп. Республика готова стать пилотным регионом по реализации такого проекта.

«Обучение, развитие, воспитание и культура – задача и ответственность, прежде всего, учителя. Учитель – это не только профессия, это предназначение, а ученик - это и сосуд, который надо наполнить, и факел, который нужно зажечь», - отметил глава региона.

По итогам совещания с педагогами и депутатами С.Гапликов выступил с инициативой проведения среди сельских школ нового республиканского конкурса имени Александра Католикова, победители которого будут получать грант главы Коми на приобретение оборудования. Разработкой положения конкурса поручено заняться региональному Минобрнауки.

Он также поддержал предложение сенатора Валерия Маркова учредить в республике День сельских школ. Новую дату предполагается отмечать 28 августа.

Фото с сайта rkomi.ru