За единственным первоклассником из семьи оленеводов в Интинском районе пошлют вертолет

В Коми начинается кампания по подвозу детей оленеводов к месту учебы. Школьники из мест кочевий прибудут в школы Воркуты, Интинского и Усинского районов вертолетом. Некоторых из них родители привезут самостоятельно, сообщает пресс-служба Миннаца Коми.

Первые рейсы вертолета «Комиавиатранса» запланированы в Интинском районе. Предварительный маршрут полета предполагает вылет в места кочевий бригад коми-ижемцев в районы рек Хальмер-Шор, Сибирчата-Яха, Нямдо-ю.

Как рассказал директор оленеводческого хозяйства «Петруньское» Геннадий Хозяинов, в село Петрунь в первой неделе сентября из тундры на учебу прибудут шестеро детей.

«В этом году мы отправляем в первый раз в первый класс одного мальчика. Он приедет в Петрунь с мамой, чтобы быстрее освоиться в новой обстановке. Другие дети постарше. У всех в селе есть родственники, поэтому дети не так остро переживают разрыв с семьей. В ноябре в окрестности села прибудут и их родители, пригонят стада на зимние пастбища», - рассказал Г.Хозяинов.

Вывоз детей оленеводов из тундры к месту учебы организован при финансовой поддержке министерства национальной политики Коми. Этими же рейсами для нужд оленеводов производится доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых грузов.

«В этом году на перевозку учащихся из мест кочевий оленеводческих бригад к месту учебы из республиканского бюджета предусматривается до 4,8 миллиона рублей. Помимо оказания сопутствующих услуг, необходимых для авиаперевозок, в контракты включаются метеообеспечение, аэродромное и диспетчерское обслуживание», - пояснила исполняющий обязанности министра национальной политики Коми Галина Габушева.

*** В прошлом году начальная школа в селе Ертом Удорского района открыла двери для единственной первоклассницы.

Фото пресс-службы Минсельхозпрода Коми