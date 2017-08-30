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Среда, 30 августа 2017, 02:55
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02:55
В Удорском районе несовершеннолетний погиб при опрокидывании машины

Автомобиль вылетел с дороги.

ДТП произошло в ночь на 30 августа на подъезде к поселку Едва. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, водитель автомобиля Москвич-2141 не справился с рулевым управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир машины.

Обстоятельства происшествия выясняются.

*** В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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Удорский район
Происшествия
Социум
ПассажирДТПмосквичОпрокидывание
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