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02:55 В Удорском районе несовершеннолетний погиб при опрокидывании машины
Автомобиль вылетел с дороги.
ДТП произошло в ночь на 30 августа на подъезде к поселку Едва. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, водитель автомобиля Москвич-2141 не справился с рулевым управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир машины.
Обстоятельства происшествия выясняются.
*** В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).
Фото УГИБДД МВД по Коми
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