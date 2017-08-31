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Четверг, 31 августа 2017, 10:39
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10:39
Во время пожара в частном доме погибли две жительницы Усть-Куломского района

Трагедия случилась в деревне Модлапов.

По сообщению пресс-службы МЧС по Коми, 30 августа в 21:46 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступил звонок о пожаре в одном из частных домов в деревне Модлапов. Через семь минут на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные расчеты.

Пожарные спасли 28-летнего молодого человека, также в доме были обнаружены тела двух женщин 1954 и 1964 годов рождения без признаков жизни. Возгорание потушили 31 августа в 00:07.

В результате частный дом поврежден огнем на общей площади в 81 квадратный метр. По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

*** Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры

Фото пресс-службы МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Куломский район
Происшествия
Социум
Пожарпогибшиекурение
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