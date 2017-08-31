Пусть его научат: каждый второй родитель подростка в России видит пользу в подработке с 14 лет

Однако две трети семей отметили, что опыта трудоустройства их дети в этом возрасте не получили.

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди родителей, чтобы выяснить, как они относятся к временному трудоустройству детей в возрасте от 14 до 18 лет. Респонденты рассказали, в каком возрасте, по их мнению, подростки должны получать первый реальный опыт работы, а также какие преимущества и недостатки они видят в трудоустройстве несовершеннолетних.

Чем раньше, тем лучше

Анализ 896 ответов показал, что большинство родителей считают, что первый реальный опыт работы/подработки подросток должен получить в возрасте 14 лет, так ответили 54 процента всех опрошенных в России. Каждый пятый уверен, что знакомство с работодателем лучше начинать в 16 лет, а 12 процентов родителей готовы к более раннему старту карьеры ребенка – в 15 лет. Интересно, что лишь 6 процентов россиян отметили возраст 18 лет, как лучший для первого трудоустройства.

Однако большинство (65 процентов) респондентов, у которых есть дети в возрасте 14 лет и старше, отметили, что опыта работы/подработки в реальной компании у их детей еще не было. При этом еще 15 процентов отметили, что их дети получали свой первый опыт подработки в 14-летнем возрасте, а 7 процентов - в возрасте 15-ти лет.

Что хорошего

Главным преимуществом раннего трудоустройства подростков родители считают рост уровня ответственности и самостоятельности детей, этот вариант отметили 83 процентов респондентов-россиян. Вторым по значимости стал такой фактор, как подготовка подростка ко взрослой жизни, так ответили 59 процентов респондентов из разных регионов страны. Тройку лидеров-мнений по результатам опроса в целом по России замыкает вариант «Возможность в той или иной мере быть финансово независимым от родителей», его выбрала половина респондентов. В меньшей степени опрошенные склонны надеяться на то, что трудоустройство поможет ребенку определиться с профессией в будущем или даст ему возможность почувствовать себя на месте родителей. Не видят плюсов в получении раннего опыта работы всего 2 процента россиян.

Что грозит

Опасения родителей относительно первого опыта работы/подработки у подростков в возрасте от 14 до 18 лет главным образом связаны с возможностью столкнуться в процессе трудоустройства с недобросовестными работодателями: по результатам общероссийского исследования, вопросом мошенничества обеспокоены 70 процентов респондентов. На втором месте среди возможных угроз стоят плохие условия труда (59 процентов). Нет тревог у 8 процентов респондентов по стране. При этом меньше всего опасений у родителей вызывает отсутствие дальнейших перспектив трудоустройства и тот факт, что работа может помешать дополнительному развитию ребенка в кружках, секциях.

Где искать

Где же подростку найти работу или подработку? К лучшим ресурсам, где можно черпать информацию о вакансиях, российские родители отнесли государственные центры занятости (52 процента), сайты по поиску работы (38 процентов), профориентационные лагеря и центры (32 процента), а также сайты компаний-работодателей (30 процентов) и друзей (28 процентов). В самом конце рейтинга оказались газеты и объявления на улицах – в их помощь верят всего 3 процента и 1 процент респондентов соответственно. Также интересно, что 5 процентов российских родителей не знают, что посоветовать своему ребенку в качестве источника для поиска первой работы.

Кем быть

На вопрос, в каких профобластях подростку лучше/легче искать работу или подработку большинство родителей ответили, что это «Административный персонал» (61 процент респондентов по России). С тем, что соискателям в возрасте 14+ можно получить первый опыт работы в сфере «Продажи», согласны 48 процентов респондентов в целом по стране.

В ТОП-5 наиболее перспективных для карьеры подростков еще вошли сферы сельского хозяйства (40 процентов), производства (34 процента) и культуры, искусства (33 процента). Наименее пригодными для раннего трудоустройства родители признали профессиональные области «Финансы, экономика» и «Строительство, недвижимость».

Кто поможет

По мнению респондентов, помочь подростку в вопросах первого трудоустройства должны сами родители: так считают 88 процентов опрошенных из разных регионов России. Кроме того, родители также склонны разделять эту ответственность со специализированными центрами, такими как «Кидбург, «КидЗания» (30 процентов), и профориентационными лагерями (28 процентов). Интересно, что 20 процентов российских родителей считают, что ребенок должен самостоятельно определяться с вопросами первого трудоустройства.

Кто будет возиться

Готовность рынка труда к трудоустройству подростков российские респонденты оценивают не слишком оптимистично: больше оказалось тех, кто не согласен со «зрелостью» рынка для данного явления (35 процентов опрошенных). А 27 процентов напротив считают, что российский рынок труда «созрел» для трудоустройства соискателей в возрасте от 14 до 18 лет, еще 28 процентов придерживаются нейтралитета.

Среди вопросов, которые беспокоят родителей с детьми в возрасте от 14 до 18 в большей степени, чем трудоустройство ребенка, самые актуальные сегодня: выбор профессии (64 процента респондентов с одним и более ребенком в возрасте от 14 до 18 лет), успешная сдача ЕГЭ (51 процент) и выбор вуза (40 процентов).

Респондентам также было предложено ответить на вопрос «Есть ли в компании, где вы работаете, практика временного трудоустройства соискателей в возрасте от 14 до 18 лет?». В 67 процентов случаев подобная практика в компаниях опрошенных отсутствует. Однако 12 процентов жителей страны отметили, что возможность трудоустройства подростков в их компании существует, а 10 процентов выразили готовность взять на работу юного специалиста в возрасте от 14 до 18 лет, несмотря на то, что такая практика в компании отсутствует.

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара