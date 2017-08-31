Подростки в Коми чаще посягают на чужие телефоны, деньги и автомобили

Как сообщает пресс-служба министерства юстиции Коми, предпринятые в 2017 году организационные и практические меры позволили не допустить роста преступности среди несовершеннолетних в регионе.

За первое полугодие на фоне общего сокращения регистрируемых и оконченных по республике преступлений количество расследованных с участием несовершеннолетних преступлений уменьшилось на 43,2 процента, а число совершивших их лиц - на треть.

Из 250 преступлений за шесть месяцев этого года 198 подростки совершили против собственности, причем большинство - это кражи. Среди предметов преступных посягательств преобладают мобильные телефоны (43 факта), денежные средства (41), автомобили (25 фактов) и продукты питания (6 фактов).

Произошел рост преступлений в общежитиях - с пяти до шести случаев. В образовательных организациях их число остается на прошлогоднем уровне, а на улице, в общественных местах и квартирах оно снизилось.

На момент совершения преступления из 242 несовершеннолетних 81 состоял на различных видах учета в подразделениях по делам несовершеннолетних. Остальные совершили уголовное правонарушение впервые, или ранее их сняли с учета с исправлением либо с окончанием срока наказания.

Ежегодно летом сотрудники полиции вынуждены концентрировать усилия на деятельности, связанной с розыском несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семей и госорганизаций. В первом полугодии в республике в полиции зарегистрировано 1007 заявлений в отношении 488 таких подростков. Причем 174 несовершеннолетних без разрешения покинули учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правоохранители их возвращают обратно, но через некоторое время они вновь самовольно уходят. Это свидетельствует об отсутствии системной работы психологов и должного внимания и индивидуального подхода к детям с особенностями воспитания и психического развития со стороны педагогического состава.

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