Депутаты назвали рекламу безалкогольного пива опасней, чем обычного

Если документ примут во всех инстанциях, запрет на рекламу безалкогольного пива в России начнет действовать после окончания мирового футбольного чемпионата. Как напоминает «Российская газета», во время его проведения в стране будут сняты действующие ограничения на рекламу, в том числе и обычного алкогольного пива.

По мнению одного из авторов документа, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Фургала, реклама безалкогольного пива еще опасней, чем алкогольного, потому что оно рождает иллюзию, что употребление безалкогольного пива безопасно, передает «RT на русском».

На самом деле, когда речь идет о безалкогольном пиве, все равно все начинают думать про обычное. Кроме того, по мнению депутатов, такая реклама нацелена на детей и подростков.

*** Кстати, в Коми 1 сентября запрещено торговать алкоголем, в том числе пивом. Это один из четырех дней трезвости, которые депутаты Госсовета Коми утвердили в декабре 2012 года. Спиртное не продают 1 июня, 27 июня (и ближайшие выходные), 8 июля, 1 сентября (и в понедельник, если День знаний приходится на воскресенье). В обычные дни алкоголь в регионе нельзя купить в магазинах с 22:00 до 08:00. В 2014 году в Коми запретили продажу слабоалкогольных энергетиков.

Фото Владилена Олофинского