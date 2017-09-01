КомиОнлайн

Новости

Пятница, 01 сентября 2017, 14:52
  • 235
  • 0
  • 1

14:52
Депутаты назвали рекламу безалкогольного пива опасней, чем обычного

В 2019 году собираются запретить ролики об этом напитке.

Если документ примут во всех инстанциях, запрет на рекламу безалкогольного пива в России начнет действовать после окончания мирового футбольного чемпионата. Как напоминает «Российская газета», во время его проведения в стране будут сняты действующие ограничения на рекламу, в том числе и обычного алкогольного пива.

По мнению одного из авторов документа, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Фургала, реклама безалкогольного пива еще опасней, чем алкогольного, потому что оно рождает иллюзию, что употребление безалкогольного пива безопасно, передает «RT на русском».

На самом деле, когда речь идет о безалкогольном пиве, все равно все начинают думать про обычное. Кроме того, по мнению депутатов, такая реклама нацелена на детей и подростков.

*** Кстати, в Коми 1 сентября запрещено торговать алкоголем, в том числе пивом. Это один из четырех дней трезвости, которые депутаты Госсовета Коми утвердили в декабре 2012 года. Спиртное не продают 1 июня, 27 июня (и ближайшие выходные), 8 июля, 1 сентября (и в понедельник, если День знаний приходится на воскресенье). В обычные дни алкоголь в регионе нельзя купить в магазинах с 22:00 до 08:00. В 2014 году в Коми запретили продажу слабоалкогольных энергетиков.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
МоскваКоми
Общество
Социум
алкогольпиворекламасухой законограничения
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

от 40000 до 70000 RUR

Стоматолог-ортопед
Альба (Сыктывкар)
от 50000 до 200000 RUR

Менеджер по продажам смазочных материалов
Контакт, группа компаний (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика