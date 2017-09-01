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Подростки из Усть-Цилемского района получили полгода условно за кражу трех самоваров
Их старший приятель будет отбывать наказание в 10 раз дольше.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 29-летний местный житель предложил 14-летнему и 15-летнему подросткам похитить имущество у односельчанина. В декабре 2016 года они сломали запор входной двери, проникли в частный дом и похитили оттуда три самовара общей стоимостью 13 тысяч рублей, после чего покинули место происшествия и распорядились похищенным по своему усмотрению.
Также установлено, что несколько раз в течение полугода мужчина вовлекал 15-летнего подростка в распитие пива.
В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы условно: 29-летнему – сроком на пять лет шесть месяцев, несовершеннолетним – по шесть месяцев каждому.
Подростки в Коми чаще посягают на чужие телефоны, деньги и автомобили
Фото с сайта pixabay.com
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