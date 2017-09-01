Подростки из Усть-Цилемского района получили полгода условно за кражу трех самоваров

Их старший приятель будет отбывать наказание в 10 раз дольше.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 29-летний местный житель предложил 14-летнему и 15-летнему подросткам похитить имущество у односельчанина. В декабре 2016 года они сломали запор входной двери, проникли в частный дом и похитили оттуда три самовара общей стоимостью 13 тысяч рублей, после чего покинули место происшествия и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Также установлено, что несколько раз в течение полугода мужчина вовлекал 15-летнего подростка в распитие пива.

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали вину. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы условно: 29-летнему – сроком на пять лет шесть месяцев, несовершеннолетним – по шесть месяцев каждому.

Подростки в Коми чаще посягают на чужие телефоны, деньги и автомобили

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