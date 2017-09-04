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Понедельник, 04 сентября 2017, 10:52
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10:52
Фонд соцстраха заметно увеличил расходы на охрану труда на предприятиях Коми

Наиболее востребованными остаются медосмотры работников.

В регионе предприятия третий год подряд держат высокую планку активности в работе по охране труда. Это подтверждают итоги заявочной кампании на получение из Фонда социального страхования финансирования мероприятий по профилактике производственного травматизма в 2017 году.

По сообщению пресс-службы ФСС по Коми, в кампании, завершенной 1 августа, участвовало 413 заявителей. Финансирование получили 395 страхователей на общую сумму 147,3 миллиона рублей. Остальным отказано в связи с задолженностью по уплате страховых взносов и неполным комплектом документов. Итоговые цифры не только поддерживают показатели двух предыдущих лет, когда после 14 лет действия программы финансирования охраны труда резко вырос спрос на средства фонда, но даже несколько превышают их. Так, число получателей финансирования в 2015-2016 годах составило 388 и 384 соответственно. А общий объем финансирования в этом году вырос почти на 40 миллионов рублей.

Наиболее востребованными мерами профилактики травм на производстве и профзаболеваний остаются периодические медосмотры работников (их запланировали на этот год 210 страхователей), специальная оценка условий труда (103 страхователя) и закупка средств индивидуальной защиты (75 страхователей). Еще два страхователя закупят на средства ФСС приборы и оборудование для безопасного ведения работ (в том числе подземных) в рамках расширенного в 2017 году перечня предупредительных мер. Например, «Воркутауголь» планирует израсходовать на эти цели 65 миллионов рублей.

Важно, что в нынешнюю кампанию каждый третий заявитель обратился в фонд через единый портал государственных услуг. Тем более, что с этого года можно подавать в электронном виде не только заявления, но и полный пакет необходимых документов. Такая оптимизация заявительной процедуры способствует, по мнению специалистов ФСС, привлечению к участию в программе финансирования предупредительных мер большего числа предприятий республики, говорится в пресс-релизе.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Бизнес
Делу время
предпринимателистрахованиетравматизм
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