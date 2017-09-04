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15:56 От сыктывкарских чиновников потребуют список присутствия на интернет-сайтах
Это же коснется и претендентов на муниципальную службу.
Как сообщил на совместном заседании постоянных комиссий 4 сентября начальник управления по обеспечению деятельности совета Сыктывкара Александр Филиппов, по закону, на граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, и на муниципальных служащих возложена обязанность предоставлять по требованию нанимателя сведения об адресах интернет-сайтов или страниц сайтов, на которых они размещали общедоступную информацию, а также сведения, которые позволяют их идентифицировать. В августе этого года по предложению сыктывкарской прокуратуры соответствующий документ был разработан и для муниципальных чиновников столицы Коми.
Принятие решения не потребует дополнительных расходов из бюджета, подчеркнул А.Филиппов. Его включили в повестку заседания совета города 8 сентября.
Борис Игнатов
Фото пресс-службы главы Коми
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