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Вторник, 05 сентября 2017, 17:11
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17:11
В Прилузском районе из-за бездорожья школьному автобусу потребовались спасатели

В населенные пункты не привозят почту и продукты питания, перевозка больных стала опасна.

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми обратили внимание на проблему плохой дороги, соединяющей населенные пункты Верхолузье, Оньмесь, Велдоръя, Ваймес в Прилузском районе.

Как говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, 1 сентября микроавтобус с детьми в школы поселка Ваймес и села Ношуль по этой дороге сопровождали спасатели на случай, если машина увязнет в грязи и ямах.

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По словам главы села Ношуль Сергея Елдина, школьников по дороге возят на микроавтобусе с повышенной проходимостью, но 1 сентября детей сопровождали спасатели на случай, если техника все равно застрянет. Местные жители также пожаловались общественникам, что из-за плохого состояния дороги в населенные пункты не привозят почту и продукты питания, перевозка любого больного становится чрезвычайной ситуацией.

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Дорога от Ношуля до поселков представляет собой практически сплошное месиво из грязи, ям и брошенных гниющих бревен. На трассе в районе Верхолузья весной разрушился деревянный мост, еще три моста на дороге находятся в аварийном состоянии.

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Как сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова, поднимавшая проблему дороги и состояния мостов еще в 2016 году, из бюджета на ремонт разрушенного моста было выделено 1,2 миллиона рублей, однако средства не освоены. Не определено, кто должен обслуживать дорогу: муниципалитет или республика - в связи с тем, что трасса играет стратегическую роль, так как идет в соседнюю Кировскую область.  В то же время, для строительства нового капитального моста из бетона средств необходимо гораздо больше - 50 миллионов рублей. Об этом ранее сообщал заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев.

Активистам местные жители и представители власти указали на один из факторов разрушения дороги – большегрузные автомобили с лесом.  Мосты на дороге грузоподъемностью от 3,5 до 8 тонн, однако лесовозы намного превышают данный показатель, а контролем за соблюдением правил промышленных перевозок на трассе никто не занимается.

Обе проблемы озвучили 5 сентября на совещании при правительстве Коми с участием депутатов Госдумы, глав муниципальных образований, представителей органов исполнительной власти и общественников.

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Как заявил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, необходимо, чтобы на всех основных дорогах региона были установлены пункты весового контроля большегрузного автотранспорта.

Общественники считают, что правительство региона должно сделать это своей приоритетной задачей. И в первую очередь, решить проблему содержания и ремонта дороги в Прилузском районе.

Фото пресс-службы ОНФ в Коми

«КомиОнлайн»
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КомиПрилузский районСыктывкар
Общество
Социум
дорогигрязьгрунтовкаДетиШколаспасателиВласть
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