В койгородском поселке закрыли общественные колодцы

Вода в них не соответствовала гигиеническим требованиям.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Коми, специалисты провели проверку и обнаружили нарушения, которые касаются качества и безопасности воды, используемой населением для питья. В поселке Койдин в шахтных общественных колодцах №1, №2, №3, №4 и №5 вода не соответствовала гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. До устранения нарушений нецентрализованные водоисточники временно закрыты, администрации вынесено предписание, исполнение которого находятся на контроле управления.

Фото Владилена Олофинского