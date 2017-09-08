- 298
- 0
- 1
10:36 В койгородском поселке закрыли общественные колодцы
Вода в них не соответствовала гигиеническим требованиям.
Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Коми, специалисты провели проверку и обнаружили нарушения, которые касаются качества и безопасности воды, используемой населением для питья. В поселке Койдин в шахтных общественных колодцах №1, №2, №3, №4 и №5 вода не соответствовала гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
Виновные лица привлечены к административной ответственности. До устранения нарушений нецентрализованные водоисточники временно закрыты, администрации вынесено предписание, исполнение которого находятся на контроле управления.
Фото Владилена Олофинского
Поиск работы
Птицефабрика Акашевская (Сыктывкар)
Евросеть (Сыктывкар)
ЮНИМАСТЕР (Сыктывкар)
Искать вакансии