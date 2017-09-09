«Новая генерация» заработала очко в стартовых матчах суперлиги

Матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между сыктывкарской «Новой генерацией» и «Тюменью» состоялись 8 и 9 сентября в Тюмени. Первый из них завершился со счетом 5:2. До перерыва в ворота гостей влетели четыре мяча. Во втором тайме на 45-й минуте сократил отставание Владислав Барсков, но вскоре игроки «Тюмени» снова его увеличили. Окончательный счет в игре на ее последних секундах сделал Дмитрий Леготин.

Во втором поединке обе команды забили по четыре мяча. Счет в матче на первой минуте открыли хозяева, но точные удары Виктора Прокушева на третьей и 16-й минутах позволили «Новой генерации» уйти на перерыв в ранге победителя. В заключительном тайме хозяева сравняли счет с пенальти, но сыктывкарцы вновь вышли вперед благодаря голу Виталия Коданева. На 43-й минуте «Тюмень» восстановила равновесие. В конце матча В.Коданев оформил дубль, но сыктывкарцы не смогли удержать победу.

Вторая мини-футбольная команда из Коми - «Ухта» - 2 и 3 сентября проиграла «Тюмени» оба домашних матча со счетом 1:5.

Следующий матч чемпионата «Новая генерация» проведет дома 16 сентября с глазовским «Прогрессом», с которым еще 9 сентября предстоит сыграть «Ухте».

Фото пресс-службы «Новой генерации»