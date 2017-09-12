Школу живописи нефтью откроют в Финно-угорском этнопарке

Школа живописи нефтью начнет работу в Финно-угорском этнопарке села Ыб Сыктывдинского района Коми с 23 сентября, сообщает пресс-служба учреждения. Художник из Санкт-Петербурга Виталий Касаткин проведет занятия детей и взрослых, любителей и профессионалов. По замыслу мастера результатом совместного труда станет «Нефтяная мозаика» для музея искусства нефти, который открыли в этнопарке весной. Специально для школы заказали нефть разной вязкости и разных оттенков в Ухте.

«Логично, что первая школа живописи нефтью открывается именно в Коми – там, где новое – отмечу, исконно русское - направление искусства получило официальную поддержку. Музей искусства нефти, открытый в Финно-угорском этнопарке, - единственный в мире. Но это должен быть музей не одного меня. Удивительный материал позволяет даже новичкам создавать шедевры», - отметил В.Касаткин.

Писать картины черным золотом можно в любую погоду, на открытом воздухе и в помещении. В этнопарке есть веранды и просторный зал. Ученики смогут сами выбрать удобное место и время. Число живописцев не ограничено. На мастер-классы В.Касаткина собираются и по сто человек.

«Нефтетур, разработанный этнопарком, музей искусства нефти «Чутское масло» и вот теперь школа живописи работают на продвижение бренда «Коми – родина российской промышленной нефти». Я считаю, что богатство нашей республики надо представлять в стране и за рубежом нестандартно», - пояснила директор этнопарка Елена Иванова.

В.Касаткин пробудет в Коми как минимум три недели. В перерывах между занятиями в школе живописи нефтью он готов выезжать на творческие встречи с разными аудиториями Сыктывкара и других городов. Особенный интерес у гостя вызывают Ухта и Усинск, где газовики и нефтяники добывают те самые «краски», которые, по мнению художника, вполне могут вытеснить традиционные.

Фото пресс-службы Финно-угорского этнопарка