КомиОнлайн

Новости

Среда, 13 сентября 2017, 13:54
  • 391
  • 0
  • 1

13:54
Число заболевших ОРВИ в Коми увеличивается

Пока случаев гриппа не зарегистрировано.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, с 4 сентября по 10 сентября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 4618 человек, в том числе детей – 3395. Случаев гриппа не зарегистрировано. Среди заболевших 73,5 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 26,5 процента - взрослые.

Одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа остается вакцинация. По итогам эпидсезона 2016-2017 года серьезных осложнений, включая летальный исход и тяжелых форм заболевания, среди привитых не зарегистрировано.

В Коми по состоянию на 8 сентября привито 32903 человека, из них – 6776 детей.

В республику за счет средств федерального бюджета поступило 54150 доз детской вакцины «Совигрипп». Это половина от запланированного количества поставки. Такая же вакцина, только для взрослого населения, поступила в полном объеме - 236950 доз.

Планируемый объем поставок позволит создать хороший коллективный иммунитет жителей республики, снизить число заболевших. Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий эпидсезон необходимо привить против гриппа не менее 40 процента населения региона.

Вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от 6 месяцев до 3 лет, дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Коми
Общество
Социум
прививкигрипппростудаОРВИ
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика