Число заболевших ОРВИ в Коми увеличивается

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, с 4 сентября по 10 сентября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 4618 человек, в том числе детей – 3395. Случаев гриппа не зарегистрировано. Среди заболевших 73,5 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 26,5 процента - взрослые.

Одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа остается вакцинация. По итогам эпидсезона 2016-2017 года серьезных осложнений, включая летальный исход и тяжелых форм заболевания, среди привитых не зарегистрировано.

В Коми по состоянию на 8 сентября привито 32903 человека, из них – 6776 детей.

В республику за счет средств федерального бюджета поступило 54150 доз детской вакцины «Совигрипп». Это половина от запланированного количества поставки. Такая же вакцина, только для взрослого населения, поступила в полном объеме - 236950 доз.

Планируемый объем поставок позволит создать хороший коллективный иммунитет жителей республики, снизить число заболевших. Для обеспечения эпидемиологического благополучия в предстоящий эпидсезон необходимо привить против гриппа не менее 40 процента населения региона.

Вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от 6 месяцев до 3 лет, дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

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