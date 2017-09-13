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Среда, 13 сентября 2017, 15:28
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15:28
В Коми ожидают сильные дожди и ветер

Активные циклоны придут в регион 15 и 16 сентября.

По прогнозу центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, в связи с прохождением через территорию республики двух активных циклонов 15-16 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются продолжительные дожди в отдельных северных и центральных районах. В Удорском, Княжпогостском, Усть-Цилемском, Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Печорском районах за этот период может выпасть до половины месячной нормы осадков - 30 миллиметров и более. По всей республике ожилают порывистый сильный ветер, скорость которого при порывах будет достигать 15-20 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует на этот период ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов, закрыть окна в домах и квартирах. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, большие одиноко стоящие деревья. Следует воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автомобилях и участия в массовых мероприятиях.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте машину и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01, с мобильного телефона – 010 или 101. Круглосуточный телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.

Фото с сайта pixabay.com

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