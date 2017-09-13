В Коми нет дефицита кадров в сфере информационных технологий

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад ко Дню программиста проанализировала рынок труда в профобласти «IT, интернет, телеком» в Коми и выяснила, кто из специалистов пользуется наибольшей популярностью у работодателей региона. Во время исследования обработаны 1 539 вакансий, созданных на портале работодателями из СЗФО в период с 1 июня по 17 августа 2017 года.

Уровень конкуренции

В августе текущего года в Коми показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в сфере «IT, интернет, телеком» составил оптимальные 6,1 пункта, то есть на одно вакантное место претендовали в среднем 6 кандидатов. Таким образом, в Коми – в одном из немногих регионов СЗФО – отсутствует дефицит кадров в сфере информационных технологий.

Заработные платы

Средняя предлагаемая заработная плата в Коми в профобласти «IT, интернет, телеком», судя по аналитике из «Карты вакансий» в рамках проекта «Люди в цифрах», в третьем квартале текущего года равнялась 37,3 тысячи рублей, что выше уровня средней заработной платы по рынку труда в Коми и ниже средних зарплатных ожиданий соискателей (40 тысяч рублей по данным резюме на hh.ru).

Структура спроса по Северо-Западу

Доля профобласти «IT, интернет, телеком» в структуре рынка труда Северо-Западного федерального округа растет. Так, в июне-августе 2017 года она составляла 6,2 процента от общего количества размещенных вакансий в округе, хотя еще два года назад этот показатель равнялся 3,6 процента. Сейчас сфера информационных технологий стабильно входит в топ-10 самых популярных профобластей на рынке труда Северо-Запада.

Летом 2017 года самыми востребованными у работодателей Северо-Западного федерального округа в сфере «IT, интернет, телеком» стали разработчики ПО, программисты, системные администраторы, менеджеры по продажам и специалисты в области web-инжиниринга. Если делать разбивку вакансий по специализации, то 24 процента предложений о работе относится к области программирования и разработки, 16,6 процента - продаж, 14,2 процента - инжиниринга. В лидерах также телекоммуникации и управление проектами.

Если рассматривать требования со стороны работодателей Северо-Запада к специалистам из профобласти «IT, интернет, телеком», то треть вакансий была ориентирована на кандидатов с опытом работы от 1 года до 3 лет. Еще 18 процентов готовы были рассматривать кандидатов без трудового опыта, а почти в каждом пятом предложении о работе был указан необходимый стаж от 3 до 6 лет (18 процентов).

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