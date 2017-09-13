Прокуратура добивается расторжения фиктивного брака между жительницей Коми и иностранцем

Прокуратура Сыктывдинского района провела проверку по обращению МВД по Коми и установила факт фиктивного заключения брака между местной жительницей и гражданином Таджикистана.

Прокуратура выяснила, что проживающая в Сыктывдинском районе женщина познакомилась с таджиком. За вознаграждение в размере 100 тысяч рублей он предложил ей заключить с ним брак, необходимый для дальнейшего получения им российского гражданства. После регистрации брака новоиспеченная супруга получила обещанную сумму, после чего пара рассталась и отношений не поддерживала, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Семейный кодекс России предусматривает, что брак признается недействительным в случае его фиктивного заключения, когда супруги зарегистрировали его без намерения создать семью. Требовать признания недействительным такого брака в силу закона вправе прокурор. Заявление рассмотрит суд.

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