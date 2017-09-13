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Среда, 13 сентября 2017, 19:55
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19:55
Пловец Александр Сухоруков продолжает числиться в сборной Коми несмотря на затянувшуюся паузу в выступлениях

Уроженец Ухты больше года не принимает участие в значимых соревнованиях.

Как сообщили «КомиОнлайну» в министерстве физкультуры и спорта Коми, 29-летний Александр Сухоруков является спортсменом-инструктором сыктывкарской спортшколы «Орбита», действующим членом сборной Коми, на условиях параллельного зачета выступает за Санкт-Петербург.

С 2012 по 2016 год А.Сухоруков тренировался в Лос-Анджелесе (США) у Дэвида Сало. В августе 2014 года в интервью газете «Спорт-Экспресс» пловец заявил, что ни Коми, ни Санкт-Петербург ему не помогают, тренироваться в Америке ему приходится за свой счет. «Если снова придется искать деньги на подготовку самому – закончу плавать», - заявил тогда он. В интервью «КомиОнлайну» президент федерации плавания Коми Юрий Колмаков опроверг информацию об отсутствии финансовой помощи А.Сухорукову со стороны республики. В апреле 2015 года в интервью «Спорт-Экспрессу» А.Сухоруков сообщил, что тренировки в Америке ему теперь оплачивает министерство спорта России. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро А.Сухоруков переехал в Санкт-Петербург. Он пропустил ноябрьский и апрельский чемпионаты России и, соответственно, не прошел отбор на чемпионат мира 2017 года в Будапеште.

В мае 2017 года А.Сухоруков побывал на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Сосногорске, где ему предложили взять шефство над зарождающейся секцией по плаванию. Тогда же он провел мастер-класс для пловцов поселка Войвож. Следующую поездку в родную Ухту и в Сосногорск А.Сухоруков планировал в середине лета, однако неизвестно, состоялась ли она.

В июле два петербургских издания сообщили, что пловец завершил карьеру.

В августе А.Сухоруков принял участие в первом чемпионате Росгвардии по плаванию в Санкт-Петербурге, где представлял команду Северо-Западного округа.

В сентябре 2017 года спортсмен после четырех лет отношений женился на олимпийской чемпионке, гимнастке Маргарите Мамун. О предстоящей свадьбе стало известно в декабре 2016 года, когда А.Сухоруков сделал М.Мамун предложение во время «Бала олимпийцев России» в Москве. Свой медовый месяц пара решила провести на острове в Индийском океане.

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О дальнейших спортивных планах А.Сухорукова не сообщается.

*** А.Сухоруков является серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4х100 метров вольным стилем, заслуженным мастером спорта России.

Фото Сергея Ларионова из группы «Сосногорский район. Официально»  и со страницы А.Сухорукова во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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Коми
Спорт
Социум
СухоруковПлаваниепловец
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