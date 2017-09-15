В Коми открыли первый автогородок

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Коми, первая в республике комплексная площадка по безопасности дорожного движения открылась 15 сентября в Эжвинском районе Сыктывкара на базе специальной школы-интерната №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Она включает в себя автогородок, специализированный класс и автотренажер. Площадка создана для направленной и системной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на улицах города.

Перерезав красную ленточку, автогородок открыли лучшие воспитанники школы–интерната. Теперь на территории школы воссоздана реальная дорожная инфраструктура и элементы городской среды. Так, в автогородке установлены светофоры и дорожные знаки, есть железнодорожный переезд, объекты социальной значимости и остановки общественного транспорта. Новый автокласс для детей оборудован трехмерным макетом дороги, специальной магнитной доской, на стенах и партах установлены плакаты с правилами дорожного движения. Особенно цененым является учебный тренажер, имитирующий управление автомобилем.

Первыми, кто прошел обучение ПДД, стали учащиеся старших классов. В дальнейшем современную площадку освоят и учащиеся школ и лицеев Сыктывкара.

Идея создания в Коми автогородка появилась более пяти лет назад. Первоначально его хотели сделать возле Сыктывкарского лесного института. Но на реализацию проекта не находили деньги.

Фото УГИБДД МВД по Коми