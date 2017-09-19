Утепляемся правильно: какую верхнюю одежду выбрать

С приходом холодов стоит задуматься о покупке модной и комфортной верхней одежды. Практичный сервис Shopsy поможет успешно справиться с поставленной задачей. Лучшие предложения, которые не ударят по кошельку, собраны здесь.

Меховой соблазн

Набирает обороты движение против истребления животной популяции на Земле, потому искусственные меха оказываются максимально актуальными. Красиво и доступно — подобная обновка окажется по карману любой моднице.

Шуба, ASOS 5 285 рублей.

Цветной длинный мех из вискозного материала отлично подойдет для экстравагантных уличных образов. Приветствуется техника окрашивания омбре — переходы от красного к розовому, белого к черному, бирюзового к изумрудному. Такие модели «пушистиков» могут иметь разную длину. Носить их можно и с брутальными ботинками Dr. Martins, и с любимыми сапогами. Забудьте о табу.

Полушубок, ASOS 5 285 рублей

Именно то пальто…

Постепенно сдают позиции безразмерные зимние пальто. Поэтому вещи бойфренда или мужа стоит оставить ему. К власти рвутся приталенные классические женские пальто и оригинальные сексуальные «халаты» на запах.

Пальто, Pompa 22 500 рублей

Волнистые лацканы не только смотрятся сногсшибательно, но и защищают от пронзительного ветра. Ворот-хомут — еще один способ доказать холоду, что вы здесь главная.

Пальто, Trifo 8 400 рублей

Аппликации на теплом, ворсистом изделии завоевывают сердца модниц. В ход пускают невинных принцесс Диснея в забавных интерпретациях внешности (русалка Ариэль с татуировками), редких или мифических животных (единороги, нарвалы), вышивку в восточном или африканском стиле.

Пальто, Love Moschino 48 500 рублей

В пух и прах

Когда столбик термометра опускается ниже ноля, незаменимыми оказываются пуховики-одеяла. Дизайнеры создают асимметричные подолы до щиколотки, крупные стоячие воротники, словно у Снегурочки, дополняют модели поясом.

Пальто, Love Moschino Пуховик, Odri 31 699 рублей

Если длинные куртки вам не по душе, подберите модель до колена из объемных квадратов. Меховые вставки на изделии не окажутся лишними.

Пуховик, Odri 36 999 рублей

Чтобы обновка прослужила не один сезон, не забывайте о правильном уходе. Обязательно расчесывайте шубу редкой щеткой, а пальтишко старайтесь относить в химчистку. С окончанием холодов поместите чистую одежду в специальный чехол и разместите на тремпеле или аккуратно скрутите в рулон. В таком виде она не помнется и будет занимать не слишком много места.

Фото предоставлены ресурсом Shopsy