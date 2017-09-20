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Среда, 20 сентября 2017, 16:35
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16:35
Автобусы из Троицко-Печорска в Ухту и Сосногорск начнут ездить ежедневно с 2018 года

Железнодорожное сообщение между населенными пунктами сохранится.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, 12 и 13 августа состоялись общественные слушания с участием жителей Ухты, Сосногорского и Троицко-Печорского районов по вопросу организации транспортного обслуживания населения по направлениям Троицко-Печорск – Ухта и Троицко-Печорск – Сосногорск. Более 80 процентов принявших участие в слушаниях в каждом из муниципалитетов поддержали предложение по введению ежедневного отправления регулярных автобусов вместо одного из трех еженедельных рейсов пригородного поезда Сосногорск – Троицко-Печорск.

Выступающие отметили приоритетность организации отправки автобуса утром из поселка Троицко-Печорска и возвращения вечером. Также в поселках Верхнеижемский и Войвож отмечена необходимость  системы бронирования билетов и организации диспетчерской службы, что позволит повысить конкурентоспособность, а, следовательно, и качество регулярных автобусных перевозок. В Троицко-Печорске некоторые из выступающих указали в качестве возможного варианта решения проблемы перевозок организацию курсирования беспересадочного вагона Сыктывкар – Троицко-Печорск.

С учетом мнения жителей муниципалитетов Минпром Коми примет решение об изменении транспортной схемы с увеличением количества рейсов автобусов с 1 января 2018 года.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Ухта Сосногорск Троицко-Печорский район
Общество
Социум
маршруткурсированиеавтобус
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