КомиОнлайн

Новости

Среда, 20 сентября 2017, 17:18
  • 231
  • 0
  • 1

17:18
Железнодорожный вокзал в Сыктывкаре обновят к столетию Коми

Отремонтированное здание должно вписаться в концепцию архитектурного облика города.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, начальник Северной железной дороги Валерий Танаев на встрече с главой республики Сергеем Гапликовым 20 сентября заверил, что компания готова выполнять все взятые на себя обязательства. В частности, к столетию республики планируется построить новое здание железнодорожного вокзала на станции Сосногорск.

«Старое здание пойдет под снос. В этом году мы заканчиваем проектирование. В следующем году начинаем строительство. Все будет зависеть от того, когда получим разрешительные документы. В настоящее время нами рассматривается два варианта строительства вокзала», - отметил В.Танаев.

Всего ОАО «РЖД» в 2017 году планирует инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Коми более 690 миллионов рублей [в 2016 году инвестировано более 636 миллионов рублей]. Прорабатывается вопрос реконструкции посадочной платформы и павильона в Эжвинском районе Сыктывкара. В 2018 году запланировано начать капитальный ремонт вокзала и платформы в Сыктывкаре. По предложению В.Танаева обновленное к столетию республики здание должно вписаться в концепцию архитектурного облика города, а сама станция в перспективе стать современным транспортно-пересадочным узлом республики. Для выработки предложений по реализации данного проекта предлагается организовать специальную рабочую группу, куда войдут представители правительства региона и Северной железной дороги.

«Недавно мы встречались с председателем комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, обсудили с ним ряд вопросов, в том числе связанных с безопасностью железнодорожных переездов. Прошу ОАО «РЖД» и Северную железную дорогу при выделении средств на обустройство железнодорожных переездов поддержать наш регион и сформировать в рамках нашей совместной рабочей группы ряд заявок для участия в этой программе», - сказал С.Гапликов.

«Это очень важный вопрос. В Коми из 93 железнодорожных переездов всего три оборудованы средствами видеофиксации, 11 – с дежурным работником, 67 переездов имеют световую сигнализацию. Поэтому безусловно мы готовы поддержать», - ответил В.Танаев.

В релизе, поступившем от пресс-службы СЖД по итогам встречи, говорится, что отремонтировать здание вокзала и пассажирскую платформу в Сыктывкаре планируется к столетию республики, которое будет отмечаться в 2021 году. К тому же времени на десяти самых северных железнодорожных станциях и остановочных пунктах будут построены новые удобные платформы с навесами, пандусами, энергосберегающим освещением.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Сыктывкар Сосногорский район
Общество
Социум
вокзалжелезнодорожное сообщение
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы


Водитель категории Е
Сотранс, группа компаний (Сыктывкар)
от 60000 RUR

Администратор
Динамика Сыктывкар М (Сыктывкар)
от 17000 до 20000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика