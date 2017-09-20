Железнодорожный вокзал в Сыктывкаре обновят к столетию Коми

Как сообщает пресс-служба главы Коми, начальник Северной железной дороги Валерий Танаев на встрече с главой республики Сергеем Гапликовым 20 сентября заверил, что компания готова выполнять все взятые на себя обязательства. В частности, к столетию республики планируется построить новое здание железнодорожного вокзала на станции Сосногорск.

«Старое здание пойдет под снос. В этом году мы заканчиваем проектирование. В следующем году начинаем строительство. Все будет зависеть от того, когда получим разрешительные документы. В настоящее время нами рассматривается два варианта строительства вокзала», - отметил В.Танаев.

Всего ОАО «РЖД» в 2017 году планирует инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Коми более 690 миллионов рублей [в 2016 году инвестировано более 636 миллионов рублей]. Прорабатывается вопрос реконструкции посадочной платформы и павильона в Эжвинском районе Сыктывкара. В 2018 году запланировано начать капитальный ремонт вокзала и платформы в Сыктывкаре. По предложению В.Танаева обновленное к столетию республики здание должно вписаться в концепцию архитектурного облика города, а сама станция в перспективе стать современным транспортно-пересадочным узлом республики. Для выработки предложений по реализации данного проекта предлагается организовать специальную рабочую группу, куда войдут представители правительства региона и Северной железной дороги.

«Недавно мы встречались с председателем комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, обсудили с ним ряд вопросов, в том числе связанных с безопасностью железнодорожных переездов. Прошу ОАО «РЖД» и Северную железную дорогу при выделении средств на обустройство железнодорожных переездов поддержать наш регион и сформировать в рамках нашей совместной рабочей группы ряд заявок для участия в этой программе», - сказал С.Гапликов.

«Это очень важный вопрос. В Коми из 93 железнодорожных переездов всего три оборудованы средствами видеофиксации, 11 – с дежурным работником, 67 переездов имеют световую сигнализацию. Поэтому безусловно мы готовы поддержать», - ответил В.Танаев.

В релизе, поступившем от пресс-службы СЖД по итогам встречи, говорится, что отремонтировать здание вокзала и пассажирскую платформу в Сыктывкаре планируется к столетию республики, которое будет отмечаться в 2021 году. К тому же времени на десяти самых северных железнодорожных станциях и остановочных пунктах будут построены новые удобные платформы с навесами, пандусами, энергосберегающим освещением.

Фото Владилена Олофинского