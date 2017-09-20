Арестованный по «делу Гайзера» сыктывкарский бизнесмен и его брат получили условные сроки за незаконное хранение оружия

Сыктывкарский предприниматель Юрий Бондаренко, являвшийся фигурантом «дела Гайзера», с осени 2015 года находился под домашним арестом в Москве. Летом 2016 года его заподозрили в незаконном приобретении и хранении оружия для нужд одной из преступных группировок Сыктывкара. В отношении бизнесмена, его брата Александра Бондаренко, Сергея Ремиза, а также еще двоих человек возбудили уголовное дело по части 3 статьи 222 Уголовного кодекса («незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывных устройств, совершенные организованной группой»).

По версии следствия, с 2003-го по 2015 год по указанию братьев Бондаренко их сообщники приобретали для нужд «айвенговской» группировки оружие, боеприпасы и взрывные устройства, вели его учет и обеспечивали исправное техническое состояние. Арсенал периодически пополнялся и перевозился с одного места на другое, пока в октябре 2015 года сотрудники управления ФСБ не изъяли содержимое очередного схрона в Корткеросском районе.

Позже Ю.Бондаренко стал подозреваемым по делу о даче взятки в составе группы лиц бывшему главе администрации Сыктывкара Роману Зенищеву, осужденному по нескольким коррупционным делам. Сыктывкарский суд 31 августа 2016 года избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. Тогда же СМИ сообщили, что Ю.Бондаренко больше не является фигурантом «дела Гайзера».

Его брат Александр Бондаренко был заключен под стражу по этому делу в мае. По данным следствия, он и еще несколько лиц передали деньги градоначальнику за получение преимущества в конкурсе на право организации муниципальных автобусных пассажирских перевозок в Сыктывкаре и обеспечение победы ООО «Сыктывкаравтотранс». За период с 31 марта 2006 года по 21 марта 2011 года Р.Зенищев получил не менее двух миллионов рублей.

В отношении взяткодателей также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий».

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе региональной прокуратуры, Корткеросский районный суд 20 сентября признал фигурантов виновными по делу о незаконном хранении оружия и назначил А.Бондаренко наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3 года и 1 месяц, а Ю.Бондаренко, С.Ремизу и Славчеву Цветкову - сроком на три года. Всем назначен испытательный срок в три года.

Приговор в законную силу не вступил.

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