Сыктывкарский «Строитель» с победы стартовал на Кубке России

Сыктывкарский «Строитель» с победы стартовал на первом этапе Кубка России по хоккею с мячом, который проходит в эти дни в Ульяновске. В первой игре турнира команда из Республики Коми сразилась с принципиальным соперником – кировской «Родиной». Счет в поединке открыл «Строитель» - на 19-й минуте отличился новобранец клуба Максим Зубарев. Под занавес тайма Михаил Селедков увеличил преимущество сыктывкарцев, впрочем, соперники быстро один мяч отквитали усилиями Игоря Леденцова. Он же в дебюте второго тайма после 12-метрового штрафного удара счет сравнял. На 70-й минуте «Строителю» вновь удалось выйти вперед – мяч на счету Антона Оппенлендера. Тут же главный тренер сыктывкарцев Павел Франц взял тайм-аут. Игра продолжилась в повышенном темпе, сопровождаемая огромным количеством удалений. В самой концовке встречи стороны обменялись мячами (потребовалась ровно одна минута), и «Строитель» удержал минимальную победу: 4-3.

Завтра, 22 сентября, сыктывкарцы сразятся с красногорским «Зорким».

Фото Минспорта Коми