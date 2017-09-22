За восемь месяцев в Коми ввели на тысячу квартир меньше

Как сообщает Комистат, за январь-август этого года было сдано 86,3 тысячи квадратных метров жилья, что в полтора раза меньше, чем было за аналогичный период прошлого года (128,9 тысячи «квадратов»). Отдано под заселение 1624 кварты, за восемь месяцев 2016 года показатель был значительно лучше – 2617 квартир.

В частном домостроении тоже отмечен спад. На начало сентября население за счет собственных средств ввело 23,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 7,4 процента меньше, чем годом ранее. С начала года строительные организации потратили 23 миллиарда рублей, хотя за восемь месяцев 2016-го сумма была почти в три раза выше – 65,7 миллиарда.

Объем строительных работ в августе оценивается в 3,3 миллиарда рублей, что на 36,3 процента меньше, чем за тот же месяц годом ранее.

*** Планы на 2017 год предусматривают ввод 228 тысяч квадратных метров жилья, эта цифра содержится в стратегии социального и экономического развития Коми до 2020 года. Однако Минстрой ориентируется на показатель в 230 тысяч «квадратов». В 2016-м по уточненным данным Комистата введено в строй 239,7 тысячи квадратных метров.

Фото с сайта rkomi.ru