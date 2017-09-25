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Понедельник, 25 сентября 2017, 10:09
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10:09
Альпийский воздух начали продавать флаконами по всему миру

Швейцарская компания предлагает продукцию жителям наиболее загрязненных городов.

В компании Swiss Alpin Air уверены, что их продукт получит признание и будет пользоваться спросом, поскольку почти 40 лет назад люди «поднимали брови от концепции продажи бутилированной воды». Сегодня же чистая вода из горных источников в бутылках пользуется популярностью у потребителей по всему миру, говорится в материале «Российской газеты».

«Каждый год к нам в швейцарские Альпы приезжает очень много туристов, чтобы насладиться бодрящим видом и вдохнуть чистый горный воздух. Это просто пример экспорта альпийского воздуха, который у нас есть», - заявляют в компании, подчеркивая, что «швейцарская альпийская вода, шоколад и сыр уже экспортируется, и почему бы и не экспортировать чистый воздух, поскольку он лучший в мире».

Сообщается, что производитель выпускает на продажу семилитровые флаконы с маской для дыхания и реализует их по 21 доллару за штуку.

В настоящее время стартап только развивается и ищет инвесторов «для быстрого роста на новом рынке воздуха».

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Швейцария
БизнесЭкология
Социум
горный воздухторговлядыхание
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