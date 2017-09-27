В Удорском районе зятя подозревают в угоне автомобиля тещи

В дежурную часть в Удорском районе обратилась местная жительница, сообщив об угоне ее транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Полицейские установили, что хищение ВАЗ 21101 совершил зять потерпевшей. Молодой человек 1989 года рождения находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Для продолжения вечера мужчина, не имеющий прав, решил съездить в увеселительное заведение в соседнее село. Воспользовавшись ключами, которые находились в свободном доступе, зять завладел «десяткой» тещи. Впоследствии похищенный транспорт обнаружили сотрудники ДПС у местного развлекательного заведения.

По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Получены свидетельские показания. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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