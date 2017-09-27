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Среда, 27 сентября 2017, 16:37
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16:37
В микуньской женской колонии выбрали королеву красоты

Платье победительницы весило 4 килограмма.

В колонии №31 в Микуни Усть-Вымского района устроили конкурс красоты среди осужденных женщин. Праздник приурочили к дню рождения исправительного учреждения. За звание «Мисс ИК-31 2017» боролись шесть участниц, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Заместитель начальника колонии Павел Соловьев рассказал, как проходила подготовка конкурса и для чего вообще нужны такие мероприятия. «Конкурс красоты среди осужденных в учреждении проводится уже во второй раз. В августе мы объявили по отрядам осужденных о том, что у нас начинается подготовка к мероприятию. Девушки должны были для себя определиться, кто будет участвовать. Были собрания, на которых мы обсуждали сценарий конкурса, кого будем приглашать. Подготовка заняла больше месяца. Осужденные при помощи сотрудников должны были подготовить не только танцы и выступления, но еще и наряды, а это достаточно долго»,- отметил П.Соловьев.

Конкурс проходил в пять этапов. Участницам предстояло оригинально представить себя, проявив музыкальные и танцевальные способности. Во втором конкурсе претендентки соревновались, кто быстрее и качественнее переберет крупу, пришьет пуговицу, вырежет новогоднюю снежинку из салфетки.

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На зрителей и гостей праздника произвели впечатления артистичность и грация девушек. Особенно удались групповые танцевальные номера «Борьба белых и черных шахмат», «Танец самураев» и «Попурри из песен Майкла Джексона».

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В интеллектуальном конкурсе, проведенном по аналогии телешоу «Где логика?», конкурсантки поразили собравшихся своей «неженской логикой» и отгадали все зашифрованные пословицы.

Во время дефиле жюри оценивало необычность, выразительность нарядов, сшитых руками осужденных. Все костюмы участниц были выполнены из подручных материалов.

К примеру, одно из платьев создали из оберток и этикеток и одноразовой посуды. А другая участница сшила его из 1700 бумажных салфеток.

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Наряд третьей конкурсантки, состоящий из 1650 пуговиц, весил четыре килограмма.

3. Мисс ИК-31 Людмила Рогозина.JPG

Еще одно платье оказалось сделано из осенней листвы.

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В перерывах между конкурсами зрителям были представлены номера художественной самодеятельности: пародии на дуэты известных артистов, юмористические сценки, вокальные номера.

По итогам конкурса первое место и титул «Мисс ИК-31 2017» получила Людмила Рогозина.

Другие участницы стали обладательницами титулов «Мисс улыбка», «Мисс очарование», «Мисс артистичность», «Мисс грация», «Мисс творчество».

*** В августе в ИК-31 подводили итоги конкурса ландшафтного дизайна, посвященного 95-летию создания СССР. О том, как еще развивают творческие способности осужденных в колониях Коми, «КомиОнлайн» писал здесь.

Фото пресс-службы УФСИН по Коми

«КомиОнлайн»
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