Россияне стали активнее жить в кредит

Граждане России устали экономить и стали активнее тратить деньги, взятые в кредит. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, которое оказалось в распоряжении «Известий».

По данным аналитиков, спад реальных доходов населения прекратился в мае-июне 2017 года, однако в целом динамика за первое полугодие остается отрицательной. При этом доля сбережений за первые шесть месяцев текущего года снизилась с 10,5 до 7,8 процента, а расходы на товары и услуги выросли с 74,2 до 75,8 процента.

Эксперты отмечают, что рост расходов на отечественную продукцию даст положительный импульс российской экономике. По словам специалистов, большую роль в потребительском поведении граждан играет информационный фон, пишет ИА REGNUM.

«Причина роста оптимизма в том, что в последнее время стало меньше плохих новостей, меньше публичного внимания к военным действиям, — полагает старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков. — Когда отрицательный информационный поток прекращается, склонность к потреблению восстанавливается».

В исследовании сообщается, что россияне стали больше потреблять за счет роста потребительского кредитования. Так, за первые шесть месяцев 2017 года объем выданных займов увеличился на до 3,96 триллиона рублей.

«Рост потребления — это довольно естественно после трех лет экономии. Кто раньше не ездил в отпуск, тот поехал. Кто что-то не покупал, тот покупает. Этому способствует и относительно сильный рубль, если сравнивать с 2015 годом», — резюмировал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

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