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Четверг, 28 сентября 2017, 12:34
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12:34
Каждый второй житель России экономит на лекарствах

Треть жителей страны идет в аптеку только при крайней необходимости.

Жители России последние два года экономят на лекарствах. Стараются подбирать более дешевые аналог или вовсе не покупают никакие препараты 54 процента из 1000 совершеннолетних россиян. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», сообщает ИА REGNUM.

Так, 32 процента граждан покупают препараты только при крайней необходимости, еще 18 процентов сократили расходы на лекарства, выбирая более дешевые аналоги. А 4 процента респондентов вообще перестали покупать препараты и используют средства народной медицины.

Не обращая внимания на цены, продолжают покупать те же лекарства и в тех же объемах, что и раньше, 35 процентов российских граждан. Еще 11 процентов респондентов наоборот стали больше покупать лекарственных средств, потому что стали больше болеть.

Для большинства граждан наиболее важным фактором при выборе лекарств является цена. Об этом заявили 55 процента опрошенных. Два года назад такой вариант ответа выбрали 63 процента респондентов.

На втором месте — рекомендации врача (44 процента), на третьем — лечебный эффект препаратов 33 процента).

Кроме того, покупая лекарства, потребители чаще всего обращают внимание на советы фармацевта, рекомендации знакомых и страну-производитель. Наименее важные факторы при покупке лекарств: состав, популярность марки и реклама.

Фото Антонины Лапуньковой

«КомиОнлайн»
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