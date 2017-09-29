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Пятница, 29 сентября 2017, 15:01
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15:01
Оружие, боеприпасы и кастеты – с чем приходят в суды жители Коми

В этом году приставы забрали около 2000 запрещенных предметов на входе в здания судов.

По сообщению пресс-службы УФССП по Коми, за восемь месяцев текущего года предотвращен пронос в здания судов судебных участков мировых судей 61 единицы огнестрельного оружия, 98 единицы газового и травматического оружия, 733 штук боеприпасов, 1007 единиц иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

Так, в сентябре 2017 года гражданин Ш. пришел в Сыктывкарский городской суд с кастетом. Наличие запрещенного к проносу предмета было зафиксировано ручным металлообнаружителем. Своим поведением мужчина вызвал подозрение у судебного пристава, который предложил выложить из карманов все металлические предметы. В результате посетитель достал кастет, который и хотел пронести.

Был вызван наряд полиции для выяснения обстоятельств наличия запрещенного предмета.

Фото пресс-службы УФССП по Коми       

 

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Криминал
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СудБоеприпасыоружие
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