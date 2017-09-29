- 91
- 0
- 1
15:20 Директора школы в Усинске заподозрили в присвоении бюджетных денег
Сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей.
Факт присвоения денег обнаружила полиция Усинска, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Директор среднеобразовательной школы одного из населенных пунктов в течение двух лет забирала денежные средства, вверенные на нужды школы. Сумма общего ущерба, нанесенного бюджету Усинска, составила 196 636 рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.
В отношении директора школы возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Фото Владилена Олофинского
Поиск работы
СКБ-Банк (Сыктывкар)
Банк Таврический (ОАО) (Сыктывкар)
TOY.RU (Сыктывкар)
Искать вакансии