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Пятница, 29 сентября 2017, 15:20
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15:20
Директора школы в Усинске заподозрили в присвоении бюджетных денег

Сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей.

Факт присвоения денег обнаружила полиция Усинска, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Директор среднеобразовательной школы одного из населенных пунктов в течение двух лет забирала денежные средства, вверенные на нужды школы. Сумма общего ущерба, нанесенного бюджету Усинска, составила 196 636 рублей, говорится в пресс-релизе ведомства.

В отношении директора школы возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
Криминал
Социум
Школадиректорхищениябюджет
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