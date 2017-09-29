15:20 Директора школы в Усинске заподозрили в присвоении бюджетных денег

Сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей. Факт присвоения денег обнаружила полиция Усинска, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Директор среднеобразовательной школы одного из населенных пунктов в течение двух лет забирала денежные средства, вверенные на нужды школы. Сумма общего ущерба, нанесенного бюджету Усинска, составила 196 636 рублей, говорится в пресс-релизе ведомства. В отношении директора школы возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото Владилена Олофинского «КомиОнлайн» Версия для печати КомиУсинск Криминал Социум Школадиректорхищениябюджет Поделиться:

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