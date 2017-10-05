Благоустройство Воркуты наглядно представят в фотопроекте

По поручению руководителя администрации Игоря Гурьева в Воркуте стартовал информационный проект, который должен наглядно показать изменения, происходящие в городе в области благоустройства и капитального ремонта. Он получил условное название «Было/Стало», сообщает пресс-служба воркутинской мэрии.

Так, при завершении работ по проекту «Формирование комфортной городской среды», в который попали 10 воркутинских дворов (объединяющих 24 дома), будут публиковаться фотоотчеты в СМИ и в интернете. На фото с одинаковых ракурсов наглядно покажут дома, дворы до начала ремонта и после окончания работ, в дневное и вечернее время.

«Аналогичные отчеты также будут по Городскому парку отдыха, Аллее пионеров, зданию бывшего бассейна «Дельфин», большой объем работ проделан в управлении образования, фасады школ, детских садов, колонный зал Дворца творчества детей и молодежи, – рассказал советник мэра Александр Литвинов. – Уличные работы еще продолжаются, по мере их завершения мы будем отчитываться в новом формате».

Полные пошаговые отчеты до, после, с промежуточными фотографиями будут публиковаться на Заполярка-онлайн.рф, в более упрощенном варианте – в соцсетях и СМИ. Как сообщает мэрия, фотоблогеры также сделают серию профессиональных имиджевых фотографий всех реконструированных объектов для общегородского портфолио.

«Надеемся, полноценные красочные отчеты помогут Воркуте в будущем при формировании федерального и регионального бюджетов программ благоустройства, – сказал И.Гурьев. – Мы обязательно отвезем готовый фотоальбом с презентационными материалами главе Коми Сергею Гапликову, который много сделал для того, чтобы для обновления нашего города поступили федеральные денежные средства, и мы поверили в свои силы».

Финальная электронная версия информационного проекта «Было/Стало» будет опубликована в интернете и СМИ, печатная версия попадет в руки общественного совета, депутатов города.

*** За три месяца 10 дворов заасфальтировали, покрасили фасады 11 жилых домов. Сейчас ведется монтаж детских площадок, опор светодиодного освещения. В ближайшие дни будут смонтированы оставшиеся три баннера с полотнами великих русских художников. Продолжаются работы в Городском парке и Аллее пионеров.

Фото Владилена Олофинского и пресс-службы мэрии Воркуты