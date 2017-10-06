Бедность и плохое здоровье назвали главными проблемами в жизни пожилых россиян

Неуважительное отношение к старости больше беспокоит молодежь, чем самих пенсионеров.

Главные проблемы пожилых людей в России — бедность и плохое здоровье, об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе принимали участие 1200 жителей страны старше 18 лет.

Как пишет РБК, большинство респондентов считают основной проблемой стариков бедность и низкую пенсию (об этом заявили 59 процентов опрошенных). На втором месте — проблемы со здоровьем (45 процентов).

Четверть россиян считает, что люди старшего поколения страдают от одиночества, 24 процента опрошенных отметили «ощущение ненужности», которое возникает у пожилых, а 18 процентов заботит неуважительное отношение со стороны молодежи. Примечательно, что неуважение к людям пожилого возраста больше беспокоит представителей молодого поколения (от 18 до 24 лет), чем самих стариков. Об этой проблеме заявили 38 процентов молодых людей и всего ​14 процентов респондентов старше 60 лет.

Опрос молодых людей показал, что россияне по-разному оценивают положение стариков в стране: половина из них заявила, что к пожилым в России относятся с почтением, а 45 процентов отметили недостаточный уровень уважения к людям старшего возраста.

*** Год назад стало американские исследователи сделали вывод, что счастье приходит к людям только в старости.

Фото пресс-службы администрации Ижемского района