Юные кавээнщики из Коми отправились на сьемки для телепроекта канала «Карусели»

Сборная юниор-лиги КВН Коми отправилась в международный детский центр «Артек», где пройдут съемки телевизионного проекта канала «Карусель». Финансовую поддержку их поездке оказал «ЛУКОЙЛ-Коми». Приглашение на игру детского КВН школьники получили после своего успешного выступления на международном фестивале детских команд Клуба веселых и находчивых в Анапе.

Как сообщает пресс-служба компании, смена в лагере «Артек» открылась 25 сентября, туда съехались 400 детей из разных регионов России, в том числе 12 мальчиков и девочек из Коми – учащиеся 3–7 классов. Дети не только сразятся в юморном поединке, запись которого займет несколько дней, но и насладятся отдыхом в Крыму: до окончания смены 15 октября их ждут мастер-классы, экскурсии и множество других мероприятий.

«Поездка обещает быть самой насыщенной из всех, в которых мы уже побывали. Во-первых, никто из нас никогда не отдыхал в «Артеке». Во-вторых, участие в телесъемках – нечто совершенно новое для нас, ведь все хотят, чтобы их показали по телевизору. Так что поездку будем долго еще вспоминать, – уверен семиклассник Данил Груба, участник команды из 30-й школы Сыктывкара.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»